Man klaagt Canon aan: Kan niet scannen zonder inktcartridge

Een boze koper van een Canon printer heeft het bedrijf in de Verenigde Staten voor de rechter gesleept omdat hij niet kan scannen of faxen als de printer zonder inkt zit. "Er is geen enkele reden waarom de aanwezigheid van een inktcartridge hieraan gekoppeld moet zijn."



De man concludeert daarom dat Canon-gebruikers gedwongen worden om nieuwe inkt te kopen, zelfs als ze een functie willen gebruiken waar helemaal geen inkt voor nodig is. Hij stapt daarom naar de rechter en roept anderen op om mee te doen, schrijft The Register.



De rechtszaak ligt nu bij de federale rechter in de staat New York. De man, David Leacraft, neemt het Canon kwalijk dat het bedrijf zijn printers aanbiedt als multifunctionele machines zonder consumenten te waarschuwen over de noodzaak om altijd inkt in de printer te hebben.



Leacraft eist dat Canon een schadevergoeding betaalt aan alle gedupeerden. Daarnaast wil hij dat Canon stopt met de marketingcampagne en duidelijk aangeeft dat je ook voor scannen en faxen een inktcartridge nodig hebt.



Canon zou mogelijk minstens 5 miljoen dollar (4,2 miljoen euro) moeten uitbetalen, omdat meer dan honderd mensen mee kunnen doen met de rechtszaak. Onder mogelijke gedupeerden vallen in ieder geval alle mensen die in de staat New York een soortgelijke Canon-printer hebben gekocht.



Leacraft betaalde zelf zo'n honderd dollar voor zijn Canon Pixma MG2522. In de rechtbankdocumenten wijzen de advocaten van Leacraft erop dat printerfabrikanten hun printers vaak spotgoedkoop aanbieden, omdat ze hun geld eigenlijk aan de verkoop van inktcartridges verdienen. De eis om altijd genoeg inkt in je Canon-printer te hebben, ook al maak je geen gebruik van die inkt, is daarom een simpele poging om meer geld uit de consument te knijpen, betogen ze.

23-10-2021 18:22:38 botte bijl

