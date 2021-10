Peuter overleeft val van 20 meter hoge klif VS

Een peuter die in de Amerikaanse staat Kentucky van een klif van 20 meter is gevallen, heeft daar slechts een paar schrammen en blauwe plekken aan overgehouden. Het jongetje was samen met zijn ouders toen hij van een wandelpad viel.



Het incident gebeurde eind vorige week in de buurt van de Princess Arch, in de Amerikaanse staat Kentucky. Het jongetje viel van de klif en bleef hangen op meerdere richels, schrijft het lokale reddingsteam op Facebook. Hij viel onder meer van een hoogte van 9 meter langs een steile klif op een volgende richel.



Ruim 20 meter lager landde het jongetje in het beboste gebied. De vader ging het kind achterna en besloot hem verder naar beneden te brengen en een rivier over te steken.



Daar zochten de ouders contact met de hulpdiensten, die het jongetje behandelden.



"Hij was erg spraakzaam en had alleen wat schrammen en blauwe plekken", schrijven de hulpverleners. "Zijn ouders waren ontzettend opgelucht."

Reacties

22-10-2021 18:53:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.752

OTindex: 86.666

Je zal je kind zomaar naar beneden zien vallen! Je kan het kind nóg zo goed vasthouden, als het iets boeiends ziet rukt het zich los. Heb ik zelf ook meegemaakt met een van mijn dochters.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: