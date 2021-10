Hooters-serveersters niet te spreken over nieuwe outfits: «De shortjes zijn veel te kort!»

De serveuses van de Amerikaanse restaurantketen Hooters kregen onlangs een nieuwe outfit om tijdens hun werkuren te dragen. Die laat volgens hen echter te veel zien. «Dit is niet waar ik een jaar geleden voor tekende toen ik er begon te werken», klinkt het.Hooters staat erom bekend om hun serveersters sexy kleding te laten dragen. Onlangs kregen alle serveuses een nieuwe outfit toegestuurd om voortaan tijdens het werk aan te doen. Niet alle dames zijn daar echter even enthousiast over omdat de shortjes wel héél kort zijn. «Ik haat het. De nieuwe shortjes hebben geen onderkant, enkel een string. Ze bedekken amper nog iets. En dat is de reden waarom zoveel Hooters-meiden boos zijn. Want dit is niet waar ik een jaar geleden voor tekende toen ik er begon te werken», legt Kirsten Songer (22) uit op TikTok.Ook Giselle Nguyen (20) is diezelfde mening toegedaan. «Worden deze shortjes verondersteld te passen?», klinkt het. Een andere serveerster, Gracie Herrick, overweegt om die reden zelfs om ontslag te nemen.