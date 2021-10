Rechtsbijstandverlener betrapt op seks met gevangene

Een rechtsbijstandverlener is vorige week betrapt op het verrichten van seksuele handelingen bij een gedetineerde in de spreekkamer van het Justitieel Complex Zaanstad. Dat bevestigt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).



De regionale omroep NH Nieuws, die een rapportage van het incident heeft ingezien, berichtte over het voorval.



De twee werden betrapt door een medewerker van de gevangenis. "Tijdens het doen van mijn ronde langs de spreekkamer zag ik dat de jurist niet tegenover de justitiabele zat, maar naast hem", beschreef de medewerker. Volgens de medewerker was de vrouwelijke rechtsbijstandverlener de gedetineerde oraal aan het bevredigen in een spreekkamer. Dat is een kamer waar gevangenen kunnen spreken met bijvoorbeeld hun advocaat of jurist.



DJI laat weten dat het gesprek tussen beiden daarna direct is beëindigd. Het is onbekend of er een relatie was tussen de gevangene en de rechtsbijstandverlener en hoe zij elkaar kenden. De directeur van de gevangenis informeert de lokale deken van de Orde van Advocaten over het voorval, met het verzoek om het verder te onderzoeken.

Reacties

22-10-2021 14:12:25 Buick

Ze hadden die deken beter voor het raam gehangen.

Maar als die vrouw rechts naast de gedetineerde stond, dan is er niets aan de hand.

rechts bij staand.

22-10-2021 14:20:34 Mamsie

Nou ja, misschien is dat pijpen ook een vorm van rechtsbijstand. Ik weet niet, ik heb geen verstand van juridische toestanden. 🤣

