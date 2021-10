Vlak voor pensioen ontslagen wegens kussen receptioniste

Een 62-jarige werknemer van een automatiseringsafdeling is zijn baan kwijtgeraakt, omdat hij een receptioniste probeerde te kussen. De man eiste ruim een kwart miljoen euro aan ontslagvergoedingen, maar de kantonrechter veegt die eis van tafel.



De man werkte sinds 1982 als it-medewerker van de onderneming, waarvan de naam geanonimiseerd is in het vonnis. Op 25 mei deed hij een poging om de receptioniste van het bedrijf te zoenen. Zij stapte daarop hevig geëmotioneerd naar haar werkgever.



Tijdens een gesprek met personeelszaken bevestigde de man dat hij de receptioniste had proberen te kussen. Volgens hem had hij de vrouw gesproken op de weg naar buiten, en had hij haar ter afscheid een zoen op de wang willen geven.



De receptioniste stelde echter dat de man haar op de mond had willen kussen. Ook verklaarde zij dat hij met zijn poging was doorgegaan, nadat zij door het afwenden en bedekken van haar gezicht te kennen had gegeven dat zij daar niet van gediend was. De kus was uiteindelijk in haar haar beland.



Ook gaf de vrouw aan zich bedreigd te hebben gevoeld, te meer omdat er verder niemand in het pand aanwezig was.



De werkgever ontsloeg de man op staande voet, omdat hij door zijn zoenpoging een onveilige werkomgeving voor de receptioniste zou hebben gecreëerd. Ook wees het bedrijf erop dat hij daarmee de anti-coronaregels had overtreden.



Door het ontslag op staande voet verloor de man niet alleen zijn baan, maar ook zijn recht op een ww-uitkering.



De werknemer stapte vervolgens naar de rechter, waar hij stelde dat zijn werkgever hem veel te streng had gestraft.



Volgens de man is zijn verklaring over het incident verdraaid, en is hij daardoor onterecht beschuldigd. Volgens hem had zijn werkgever moeten volstaan met een berisping of schorsing, mede gezien zijn lange en verder onberispelijke dienstverband van 39 jaar en het feit dat zijn pensioen in zicht was.



De man legde zich erbij neer dat hij zijn baan kwijt was, maar eiste wegens onterecht ontslag wel vertrekpremies en schadevergoedingen van in totaal ruim 267.000 euro.



De zoenlustige werknemer ving niet alleen bot bij de receptioniste, maar ook bij de kantonrechter in Utrecht, blijkt uit een vrijdag openbaar geworden uitspraak.



De kantonrechter erkent weliswaar dat het ontslag op staande voet gezien de omstandigheden van de man een harde straf is, maar oordeelt toch dat de maatregel terecht was.



"Hoe goed de staat van dienst van hem ook was en hoe moeilijk de consequentie van een ontslag aan de vooravond van het pensioen ook is, deze omstandigheden kunnen zijn handelen in dit geval niet rechtvaardigen", aldus de rechter.



Of hij de vrouw nu op de mond of de wang had willen zoenen, doet volgens de rechter niet ter zake. Omdat het bedrijf de man terecht op staande voet ontsloeg, heeft hij geen recht op de geëiste ontslag- en schadevergoedingen.



Advocaat Catharina Mens van de werknemer laat weten dat de werknemer in hoger beroep gaat. "Hij is het totaal niet eens met het ontslag en de uitspraak. Hij wilde een vriendschappelijke afscheidszoen geven. Deze uitspraak heeft zeer verstrekkende gevolgen, zoals het mislopen van zijn transitievergoeding en recht op ww."



De werkgever en de advocaat van het bedrijf waren vandaag nog niet bereikbaar voor een toelichting.

Reacties

23-10-2021 08:37:07 Buick

Nou is hij door de kantonrechter ook genaaid. En als je genaaid wordt dan mag je ook zoenen.

23-10-2021 09:38:30 Emmo

Een man wil een vrouw kussen. De vrouw is daar niet van gediend en weert hem af.



Is dat een ontslag opstaande voet waard? Ik vind van niet. Een berisping ware beter geweest. Op voorwaarde dat het niet onderdeel was van een serie soortgelijke incidenten.

23-10-2021 09:56:44 Buick

Dat was geloof ik een SIRE campagne.

Vroeger werd dan aangenomen dat de vrouw gelegenheid zou hebben gegeven.

En dan zou die man vrijuit zijn gegaan.

En dan probeert hij het weer bij de volgende vrouw.

Wat dat betreft was corona wel fijn.

Afstand houden en als je dan jarig was dan wilden ze niet allemaal om je nek hangen om je te feliciteren.

En degene waarvan je zou willen dat ze om je nek zouden hangen, die deden dat dan niet .

Ik vind het wel terecht. @Emmo , nee is nee.Dat was geloof ik een SIRE campagne.Vroeger werd dan aangenomen dat de vrouw gelegenheid zou hebben gegeven.En dan zou die man vrijuit zijn gegaan.En dan probeert hij het weer bij de volgende vrouw.Wat dat betreft was corona wel fijn.Afstand houden en als je dan jarig was dan wilden ze niet allemaal om je nek hangen om je te feliciteren.En degene waarvan je zou willen dat ze om je nek zouden hangen, die deden dat dan niet .Ik vind het wel terecht.

23-10-2021 10:25:36 Emmo

Alleen de strafmaat is mij wat aan de hoge kant. @Buick : De man heeft zich niet correct gedragen. Zoals je zegt: nee is nee.Alleen de strafmaat is mij wat aan de hoge kant.

23-10-2021 10:29:10 Mamsie

Ik vraag me af hoe iemand na 39 jaar zonder énig incident, er plotseling op komt om zoiets te doen. Is er iets losgetrild in zijn bovenkamer of zo?



Een afscheidszoen, zoals hij stelt dat het was, hoort gegeven te worden bij het afscheid en waar de anderen bij zijn, die ook die afscheidszoen krijgen. Tenzij ze die echt niet willen, natuurlijk.

Is de man bezig dement te worden?

Dat kan ook beginnen met onverklaarbare akties.....



Laatste edit 23-10-2021 10:32

23-10-2021 10:38:19 allone

Maar waarom hij na 39 jaar plotseling begint met zoenen, vraag ik me ook af. Toch heeft hij het niet ontkent. Noch iets uitgelegd. Hoezo is hij onterecht beschuldigd?

De straf vind ik ook aan de hoge kant. Maar die vindt de rechter blijkbaar wel terecht..



Laatste edit 23-10-2021 10:39 @Mamsie : afscheidszoenen zijn sinds de 1,5-meterregel allang niet meer normaal. Bovendien, wie zoent er nu collega's? En waarom alleen deze ene collega, oftewel receptioniste?Maar waarom hij na 39 jaar plotseling begint met zoenen, vraag ik me ook af. Toch heeft hij het niet ontkent. Noch iets uitgelegd. Hoezo is hij onterecht beschuldigd?De straf vind ik ook aan de hoge kant. Maar die vindt de rechter blijkbaar wel terecht..

23-10-2021 10:57:32 De Paus

"Samen met zijn vriend Ruud Lubbers

Knijpt de Paus de hoeren in hun billen

O, wat hebben zij toch een lol

Als ze die wijven horen gillen.



Knijp de katjes in het donker

Zo zijn wij Roomsen dat gewend

En trek vooral een vroom gezicht

Wanneer je alles weer ontkent."



Als oud-docent moraaltheologie kan ik wel zeggen dat die man het helemaal fout heeft gedaan. Hij had gewoon glashard alles moeten ontkennen. Zijn woord tegen het hare, nou dan krijg je meestal wel het voordeel van de twijfel.



Hier nog een toepasselijke passage uit een oud gedicht:"Samen met zijn vriend Ruud LubbersKnijpt de Paus de hoeren in hun billenO, wat hebben zij toch een lolAls ze die wijven horen gillen.Knijp de katjes in het donkerZo zijn wij Roomsen dat gewendEn trek vooral een vroom gezichtWanneer je alles weer ontkent."Als oud-docent moraaltheologie kan ik wel zeggen dat die man het helemaal fout heeft gedaan. Hij had gewoon glashard alles moeten ontkennen. Zijn woord tegen het hare, nou dan krijg je meestal wel het voordeel van de twijfel.

23-10-2021 11:17:02 BatFish

Het feit dat die vent dit deed op een moment dat er verder niemand in het pand aanwezig was is voor mij een verzwarende omstandigheid. Ik kan me heel goed voorstellen dat die vrouw zich daardoor echt onveilig heeft gevoeld. Jammer dat het kort voor zijn pensioen is, maar dat een werkgever forse maatregelen gebruikt om heel duidelijk te stellen dat dit niet getolereerd wordt is m.i. volkomen terecht.

23-10-2021 12:18:07 Buick

Quote:

en verder onberispelijke dienstverband van 39 jaar...

Wie weet hoeveel reacties van vrouwen komen die daar ooit gewerkt hebben en die er zijn weggegaan omdat deze meneer altijd even een kus wilde geven. Wie weet hoeveel reacties van vrouwen komen die daar ooit gewerkt hebben en die er zijn weggegaan omdat deze meneer altijd even een kus wilde geven.

