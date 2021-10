Tv-programma waarin koppels 50 uur dansen voor een ton maakt tongen los: Dit is waanzin

50 uur dansen om een ton aan prijzengeld te winnen. Honderd danskoppels streden sinds donderdagavond in het SBS-programma De Dansmarathon tegen elkaar. Sommigen moesten per brancard worden afgevoerd. "Deze tv is waanzin", zegt recovery-verpleegkundige Don Roelofson. "Bizar", vindt inspanningsfysioloog Maria Hopman.De koppels stonden sinds donderdagavond op de dansvloer voor het goede doel en voor een geldprijs. Het duo dat in vijftig uur tijd de minste rust nam, won het bedrag van 100.000 euro.Het winnende koppel Tawatha en Jermaine , dat tot zaterdagavond 22.30 uur danste, had in al die 50 uur slechts 35 minuten rust gehad. De meeste koppels die afhaakten, hadden last van blessures, liet SBS weten.Sommige mensen moesten met een brancard van de dansvloer getild worden, anderen waren niet meer aanspreekbaar. Op sociale media was het programma dan ook het gesprek van de dag.Inspanningsfysioloog Maria Hopman noemt het 'waanzin'. Want wat doet de combinatie van 50 uur dansen en zo min mogelijk rust met je lichaam? "Het is natuurlijk zwaar voor je voeten, enkels en knieën, maar vooral slaaptekort is een hele grote boosdoener. 50 uur bewegen en weinig slapen, daar zijn we niet voor gemaakt. Dat is ontzettend zwaar. Dat is een uitputtingsslag."