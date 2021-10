Colombia steriliseert de cocaïnenijlpaarden van Pablo Escobar

Natuurbeheerders in Colombia zijn begonnen met het steriliseren van nijlpaarden die zijn voortgekomen uit de nalatenschap van de in 1993 overleden drugsbaron Pablo Escobar. Aan de oevers van de Magdalena-rivier, één van de belangrijkste vaarroutes in het land. zijn de dieren uitgegroeid tot een ware plaag.



Tot nu toe zijn 24 van de ruim 80 nijlpaarden onvruchtbaar gemaakt, schrijft de BBC op zijn website. Samen vormen ze de grootste nijlpaardenpopulatie buiten Afrika.



Pablo Escobar verzamelde op zijn landgoed exotische dieren en bouwde daar in de jaren 80 een soort privédierentuin op. De meeste werden na zijn dood ondergebracht in verschillende dierentuinen.



Dat gold niet voor een mannetjes- en vrouwtjesnijlpaard, in de volksmond ook wel 'de cocaïnenijlpaarden' genoemd. Omdat ze moeilijk te verplaatsen waren, werden ze aan hun lot overgelaten. De autoriteiten rekenden erop dat ze een stille dood zouden sterven.



Het tegenovergestelde gebeurde, doordat de nijlpaarden in Colombia geen natuurlijke vijanden hebben. Zo konden hun tientallen nakomelingen uitgroeien tot 'invasieve exoten', dieren die de oorspronkelijke fauna verdringen. Natuurbeschermers dringen al jaren aan op sterilisatie.



De nijlpaarden zijn één van de weinige tastbare overblijfselen van het imperium van de drugsbaron. Escobars landgoed Hacienda Nápoles werd in de jaren na zijn dood goeddeels ontmanteld. Zijn verblijf in de stad Medellín is in 2019 met de grond gelijk gemaakt nadat het was uitgegroeid tot een toeristische trekpleister.

Reacties

Goed dat ze gesteriliseerd worden.

Maar wat is de natuurlijke vijand van een nijlpaard?

quote: "De vijanden van het nijlpaard zijn : de mens leeuwen luipaarden hyena's krokodillen en zijn raarste vijand is een ander nijlpaard want soms eten ze elkaar op."

Gelukkig zijn er mensen en nijlpaarden in Colombia.

En kunnen de orinocokrokodillen geen nijlveulentjes eten?



