Beruchte partycrashende beer in VS doodgeschoten

Een opdringerige beer die vorig jaar bekendheid verwierf toen hij winkels en campings bij het Amerikaanse Lake Tahoe bleef binnenvallen, blijkt twee maanden geleden te zijn doodgeschoten. Hij werd in het nieuws altijd 'Safeway Bear' genoemd, naar de gelijknamige supermarktketen waar hij zijn kop geregeld liet zien.Hij werd begin augustus gedood toen hij hardnekkig bleef rondhangen bij een camping in Californië. Een gezin dat daar kampeerde, kreeg hem met geen mogelijkheid weggejaagd. Daarop besloten de parkbeheerders in te grijpen.Het ongeveer vijftien jaar oude mannetje liet vorig jaar voor het eerst van zich horen in de plaats Kings Beach, aan de noordkant van Lake Tahoe. Het grote meer op de grens van de staten Californië en Nevada is een toeristische trekpleister. De Safeway Bear viel daar niet alleen winkels binnen, maar crashte ook geregeld bij feestjes die aan de oevers van het meer werden gehouden.Daarbij deed hij zich tegoed aan verjaardagstaarten en andere traktaties terwijl hij feestgangers de stuipen op het lijf joeg. Voor de parkautoriteiten was het genoeg om hem te verhuizen: hij kreeg een elektronische halsband om zodat ze wisten waar hij uithing, en werd verplaatst naar een natuurgebied 60 kilometer verderop.De beer wist zich dit voorjaar te ontdoen van de elektronische halsband. Toen die werd teruggevonden, stelden de parkbeheerders dat hij mogelijk in staat was gebleken te overleven in het wild – niet met behulp van verjaardagstaarten, maar op een 'natuurlijk dieet'. De halsband zou losgeraakt kunnen zijn doordat de beer sterk vermagerd uit de winter tevoorschijn was gekomen.Maar bij onderzoek is nu dus vast komen te staan dat de bij een camping doodgeschoten beer de Safeway Bear is. "Hij was geen schim meer van zichzelf", melden de parkbeheerders. "Hij was totaal uitgemergeld en zijn gebit was weggerot." Dat hij werd afgemaakt, zou voor de beer 'uiteindelijk de meest menselijke uitkomst' zijn geweest.De autoriteiten grijpen de gelegenheid aan om mensen erop te wijzen dat ze beren niet moeten voederen, zodat de dieren voor hun voortbestaan niet van mensen afhankelijk worden.