Ruim 90 giftige slangen ontdekt onder Amerikaans huis

In Californië heeft een medewerker van de reptielenopvang meer dan 90 ratelslangen gevangen die zich onder een woning hadden genesteld. De vondst is uitzonderlijk: in zijn ruim 30-jarige carrière had de directeur van de Sonoma County Reptile Rescue nog nooit zoveel slangen bij een huis gezien.



Al Wolf werd begin oktober ingeschakeld door de bewoners, die al vermoedden dat er slangen onder hun huis zaten. Toen hij eenmaal ging kijken, was hij vier uur bezig om alle slangen te vangen, zegt Wolf tegen Amerikaanse media. Aanvankelijk vond hij 22 volwassen en 59 jonge ratelslangen. Daar zijn er de afgelopen weken nog 11 bij gekomen, waarmee het totaal op 92 komt. De soort is giftig.



Ratelslangen zoeken rond deze tijd een plaats om te overwinteren, bij voorkeur tussen stenen en op warme en droge plekken. De bewoners van het slangenhuis in de buurt van Santa Rosa hadden geen stenen verwijderd toen ze de fundering voor hun huis plaatsten. Zo ontstond voor de slangen een ideale schuilplaats.



De eigenaar van het huis wil anoniem blijven, naar eigen zeggen om zijn buren geen schrik aan te jagen.

