Verkeerswethouder Nynke Houwing (Borger-Odoorn) raakt rijbewijs kwijt

Verkeerswethouder Nynke Houwing (VVD) van de gemeente Borger-Odoorn heeft vorige week op maandagavond haar rijbewijs moeten inleveren bij een snelheidscontrole op de Oude Dijk tussen Exloo en Tweede Exloërmond. Dat de snelheidsbeperkingen wellicht al niet meer hadden moeten gelden, doet volgens haar niets af aan de invordering.De snelheidsbeperkende borden langs het zonnepark rond de Oude Dijk bij Exloo, waar afgelopen maandag zeven mensen hun rijbewijs kwijtraakten, hadden al in augustus verwijderd moeten worden.Dat zegt projectmanager Joash Wijbenga van GroenLeven, de ontwikkelaar van het zonnepark, die het nieuws over de verkeerssituatie uit de krant vernam. „De werkzaamheden waren al in de zomer afgerond, maar de borden zijn blijven staan. In alle eerlijkheid, we hadden dat spul gewoon weg moeten halen. Het is tussen wal en schip geraakt.”Borden niet geplaatst door gemeenteDe verkeersborden met daarop 30 en 50 kilometer per uur zijn dus niet geplaatst door de gemeente Borger-Odoorn, die wegbeheerder is. Mag dat zomaar? „Ja”, zegt Wijbenga, „als de borden er niet langer dan vier maanden staan”. Omdat de werkzaamheden eind april begonnen en in augustus waren afgerond, vielen de geplaatste borden binnen die termijn, stelt de projectmanager.Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er geen zogeheten verkeersbesluit wordt afgegeven, waarmee toestemming wordt gegeven voor het langdurig plaatsen van verkeersborden, als die er maximaal vier maanden staan. Volgens zowel de gemeente als GroenLeven werden de borden geplaatst om de veiligheid van de medewerkers van de bouwplaats te waarborgen.De snelheidsbeperkende borden hadden dus geen functie meer op de weg buiten de bebouwde kom tussen Exloo en Tweede Exloërmond. Dat afgelopen maandag zeven rijbewijzen zijn ingevorderd door de politie omdat de borden er nog stonden, noemt Wijbenga „buitengewoon vervelend”.De politie had volgens de projectleider kunnen zien dat er niet meer gebouwd werd. „Ze zullen daar zelf hebben gestaan en kunnen constateren dat er niemand meer is. Als de politie even met ons had overlegd, was de controle niet nodig geweest.”Zo werkt het niet, zegt een woordvoerder van de politie. „Onze collega’s constateerden de snelheidsborden op de Oude Dijk en dat er op dat moment harder dan 80 kilometer per uur werd gereden. Zij meenden over te kunnen gaan op handhaving. De politie controleert niet eerst aan de voorkant of de bebording juist is geplaatst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inrichting en bebording van zo’n weg.”Rest de vraag wat er gebeurt met de zeven ingevorderde rijbewijzen van afgelopen maandag. Volgens het CVOM, het onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich bezighoudt met verkeerszaken zonder letselschade, is de politie verplicht de ingenomen rijbewijzen naar het CVOM op te sturen. Of dat al is gebeurd, is volgens woordvoerder Marloes van Kessel onduidelijk.Zodra de rijbewijzen binnen zijn, beoordeelt de de officier van justitie binnen tien werkdagen of de rijbewijzen terecht zijn ingevorderd. „Maar vaak gaat dat wel sneller”, zegt Van Kessel. Vervolgens worden de rijbewijzen naar de eigenaar gestuurd. De organisatie is volgens Van Kessel door de politie ingeseind over de kwestie in Exloo.De borden zijn inmiddels door de gemeente omgedraaid. Projectontwikkelaar Wijbenga van GroenLeven en de gemeente zeggen dat de borden worden verwijderd.