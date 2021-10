Honden op La Palma ingesloten door lava, reddingspoging met drones

Op het Canarische eiland La Palma wordt geprobeerd om vier honden te redden. Ze zijn een week geleden door een van de lavastromen uit de actieve vulkaan ingesloten geraakt.



Helikopters kunnen niet bij de dieren komen, omdat de vulkanische as en stenen een gevaar vormen voor de toestellen en hun bemanning. De dieren worden al vijf dagen met drones van water en voedsel voorzien.



Er ligt volgens de Spaanse krant El Periódico een plan klaar om de dieren met een vrachtdrone naar veilig gebied over te brengen.



De uitbarsting van de Cumbre Vieja ging vandaag opnieuw gepaard met een aardbeving. Deze tweede beving in twee dagen tijd, met een kracht van 4,5, bracht een "ware lava-tsunami" op gang, zeggen de autoriteiten.



De vulkaanuitbarsting is nu al bijna een maand aan de gang. 7000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. 1500 woningen en andere gebouwen zijn vernield.

Toch vraag ik me af hoe je met een drone een hond kunt vangen.

