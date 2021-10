Gaas moet bever in Drenthe stoppen

Een honderden meters lange barrière

van gaas moet voorkomen dat bevers in

de Hunze in de toekomst nog diepe gaten

in de dijk graven,zodat de mensen die

in de buurt wonen droge voeten houden.



De dieren kunnen in één nacht een hol

van acht meter diep graven,met een

doorsnede van 30 cm.Dat veroorzaakt

instabiele dijken en waterkeringen.



"We heien stukken gaas 3 meter de dijk

in,zo'n 5 meter van de waterkering af",

zei Hugo Assink van Waterschap Hunze en

Aa's tegen RTV Drenthe."Zo kan de bever

toch een beetje graven,maar niet door

de hele dijk heen." De kosten voor dit

kleine stukje zijn fors:120.000 euro.

