Tennisser Andy Murray heeft stinkschoenen (en trouwring!) terug

Andy Murray heeft zijn tennisschoenen en trouwring terug, een dag nadat hij had opgebiecht dat hij beide was kwijtgeraakt bij het luchten ervan.



"Geloof het of niet," zegt de tennisser in een Instagramvideo terwijl hij aan de binnenzolen ruikt, "ze meuren nog steeds, maar de schoenen zijn er weer en de trouwring is er weer. Ik ben terug in de gratie van mijn vrouw."



Murray was in de problemen gekomen door de zweetgeur van zijn schoeisel. Na een training in Californi√ę had hij besloten de schoenen buiten zijn hotelkamer te laten luchten, legde hij gisteren uit in een video. "Het is hier 39 graden en mijn tennisschoenen waren klam, dus besloot ik ze 's nachts onder mijn auto te laten luchten."



De volgende dag ontdekte Murray dat ze waren verdwenen. Kort daarop realiseerde hij zich dat daarmee ook zijn trouwring weg was: die had hij namelijk aan zijn veters gebonden.



"Ik bind mijn trouwring altijd aan mijn schoenen als ik speel omdat ik niet kan spelen als ik hem aan mijn hand hou", legde de Schot uit in een video-oproep. "Dus mijn trouwring is ook gestolen. Je zult begrijpen dat ik in ongenade ben gevallen bij mijn vrouw."



"Ik heb inmiddels bij een plaatselijke sportwinkel nieuwe schoenen gekocht. Niet het einde van de wereld maar ook niet ideaal", zei de sporter in zijn video. "Maar ik zou het zeer op prijs stellen als iemand iemand enig idee heeft waar alles is en hoe we het terug kunnen krijgen."



Een dag later kan Murray al goed nieuws brengen: zijn bezittingen zijn terug. Details over hoe hij alles heeft teruggekregen geeft de tennisser nauwelijks. "Ik heb wat rondgebeld vandaag en gesproken met de beveiliging van het hotel en zo." Wie de schoenen heeft weggenomen en hoe ze zijn teruggekeerd is dus nog onduidelijk.



Nu hij zijn training kan hervatten op zijn ingelopen schoenen én zijn vrouw heeft gerustgesteld kan Murray zich weer richten op het toernooi van Indian Wells, waar hij de Fransman Mannarino vandaag treft in de eerste ronde. Zijn dankvideo eindigt hij met een enthousiast: "Let's go!"

Reacties

Quote:

Ik ben terug in de gratie van mijn vrouw."

Dat zal toch een grapje zijn denk ik.

Niet 1 huwelijk zal toch afhangen van de trouwring?

Dat zal toch een grapje zijn denk ik.Niet 1 huwelijk zal toch afhangen van de trouwring?

@Buick : Nou, het mijne in ieder geval niet. Wij dragen geen van beide onze trouwring meer. De mijne ligt in de sieradenbox en die van Papsie is al een halve eeuw spoorloos.

