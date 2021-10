Man laat anderen goedkoper tanken met gestolen tankpas

Een 24-jarige man is aangehouden omdat hij bij een tankstation aan het Gedempt Hamerkanaal misbruik maakte van een tankpas die vermoedelijk is gestolen. Met de pas zorgde hij ervoor dat automobilisten goedkoper konden tanken.



De actie van de man zorgde voor een enorme rij bij het onbemande tankstation: volgens de politie stonden er zo'n veertig auto's te wachten. Toen agenten na een melding poolshoogte gingen nemen, vluchtte de 24-jarige man er vandoor. Hij was op dat moment bezig om één van de auto's vol te gooien.



Ook de auto's gingen er vandoor, waardoor er een chaotische situatie ontstond. De verdachte werd na een korte achtervolging aangehouden. De tankpas en het verdiende geld zijn in beslag genomen.

Aardig van die 24-jarige man, dat hij met zoveel mensen wilde delen..

Best wel een raar verhaal.

Die tankpas heeft een pincode.

Die moet hij dan geweten hebben.

En bij ons kwam een taxibedrijf en die had te weinig tankpassen voor al di wagens.

Dus er kwam een chauffeur tanken en dan was de pas over de limiet .

Dus er kwam een chauffeur tanken en dan was de pas over de limiet .

Bleek dus dat er op die passen maar 3 x getankt kan worden en dan zit je aan de daglimiet. En dan was de pas 24 uur niet actief.Misschien is dat niet bij alle passen zo, maar ik vind het wel vreemd.

