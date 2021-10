Duitser (25) negeert 64 keer rood licht in afgesloten Gotthardtunnel

Een Duitse automobilist die door de afgesloten Gotthardtunnel reed, negeerde 64 maal een rood licht. Toen hij al bijna licht zag aan het eind van de tunnel merkte hij pas dat er iets niet klopte.



Het incident gebeurde afgelopen week rond middernacht, toen de politie van het Zwitserse kanton Uri ontdekte dat een auto met Duitse kentekenplaten de afgesloten Gotthardtunnel in was gereden. De 25-jarige bestuurder was al bijna de hele tunnel doorgereden, toen hij ontdekte dat het toch wel erg rustig was.



Na zeventien kilometer - en tevens een paar honderd meter voor de tunneluitgang in Airolo - draaide hij om. Hij keerde over de doorgetrokken dubbele streep en reed vervolgens noordwaarts. In totaal negeerde hij volgens de Luzerner Zeitung daarbij ongeveer 64 maal een rood licht in de tunnel.



Niemand raakte gewond tijdens de rit, maar de 25-jarige moet zich nog wel verantwoorden bij de officier van justitie van Uri. Vanwege een uitzonderlijk wegtransport was de Gotthardtunnel enkele uren afgesloten. Gelukkig voor de Duitser was er op dat tijdstip verder geen verkeer in de tunnel aanwezig.

Reacties

17-10-2021 14:45:31 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.717

OTindex: 86.597

Nou, het verhaal is niet te lezen, de pagina schijnt niet te bestaan.

Maar misschien heeft de man die rode lichten aangezien voor de tunnelverlichting.....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: