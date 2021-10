Plantaardige kaas blijkt lang niet altijd even gezond

Plantaardige alternatieven voor kaas worden volop aangeboden in de winkels, maar zijn niet allemaal even gezond, waarschuwt de Consumentenbond.



"De varianten op basis van noten zijn een stuk gezonder dan de producten met kokosvet. Die bevatten veel ongezond verzadigd vet", zegt de organisatie.



Plantaardige kaas is beter voor dier en milieu. Veel melkkazen bevatten ook veel verzadigd vet en/of zout. "De plantaardige varianten op basis van amandelen, cashew- en/of macadamianoten zijn matiger in verzadigd vet en daarom een gezond alternatief voor reguliere (dierlijke) kaas", aldus de bond.



De Consumentenbond beoordeelde 39 plantaardige varianten van blauwschimmelkaas, brie/camembert, cheddar, feta, verse geitenkaas, Goudse kaas, mozzarella, Parmezaanse kaas en zuivelspread op de hoeveelheid verzadigd vet, zout en eiwit. "In onze test loopt het rapportcijfer voor het oordeel gezonde samenstelling van een 2,2 tot een 7,3. Grote verschillen dus", meldt de bond.



Als beste plantaardige kazen noemt de klantenclub Mondarella, Charly’s all is fair Naturel en Soyananda Veganella naturel. Ze kregen allemaal het hoogste cijfer. Een alternatief voor feta eindigde echter helemaal onderaan. Deze kaas bevat ruim een kwart aan verzadigd vet, veel meer zelfs dan gewone feta. De hekkensluiter op de lijst moet het doen met een 2,2.



Een groot deel van de geteste vegan kazen krijgt een voldoende voor de hoeveelheid zout van de bond. Bijna alle plantaardige kazen scoren echter een onvoldoende voor de hoeveelheid eiwit. "Dat er in vegan kaas weinig eiwit zit is niet meteen een probleem. De meeste mensen in Nederland krijgen meer dan genoeg eiwit binnen. Kaas (af en toe) vervangen voor een vegan variant levert dus niet direct tekorten op", stelt de bond verder.

Reacties

17-10-2021 10:26:00 Emmo

Stamgast







Ik vraag me af wie het idee heeft dat vegetarisch per definitie gezond is?



Zeker als het gaat als uitentreuren bewerkte voedingsmiddelen als vleesvervangers dien je je af te vragen of elk product uit de chemische industrie bevorderlijk is voor de gezondheid.

17-10-2021 10:31:10 Mamsie

Oudgediende







@Emmo : Ik heb ook een sterk wantrouwen tegen eten dat uit het laboratorium komt. Liever wat minder dan namaak.

17-10-2021 10:31:35 allone

Oudgediende









ik eet al 45 jaar vegetarisch, en ben gezond..

maar uitentreuren bewerkte voedingsmiddelen als vleesvervangers heb ik nog nooit gegeten en zijn ook nergens voor nodig.!!!

Of vegetarisch eten per definitie gezond is, weet ik niet. Er zijn miljoenen mensen die vanaf hun geboorte hun hele leven lang vegetarisch eten en niet ongezonder zijn dan vleeseters.

Maar misschien hangt een en ander ook sterk van de mensen en hun situatie af.

Als Inuit bijvoorbeeld lijkt het me nogal moeilijk om vegetarisch te eten. Terwijl je in sommige zuidelijke landen het vlees niet zult missen.



OT ofwel ik eet 'echte' kaas, of geen kaas.





17-10-2021 10:49:12 omabep

Oudgediende







@Mamsie :

: Ik heb ook een sterk wantrouwen tegen eten dat uit het laboratorium komt. Liever wat minder dan namaak. Quote @Emmo : Ik heb ook een sterk wantrouwen tegen eten dat uit het laboratorium komt. Liever wat minder dan namaak.



Ik vind het ook vreemd dat ze de benamingen altijd mogen behouden, dus kaas mag genoemd worden terwijl pindakaas geen pindaboter mag heten voor hetzelfde feit omdat het geen boter is.



Dus waarom mag het kaas genoemd worden terwijl het uit noten en andere zooi is samengesteld, het is geen kaas meer maar een notenbrood of notenbalk of wat er dan ook het hoofdbestanddeel is.



Het is echt geen dierenleed als je dierlijke producten eet en het mindert.

Mijn mening is dat je alles nodig hebt maar het hoeft niet ten nadele van alles te gaan.

Ook planten schijnen gevoel te hebben, blijkt uit bepaalde onderzoeken, gaan we over 50 jaar ineens rekening houden hiermee en minder tot geen planten eten? Nee, natuurlijk niet, dieren eten dieren of planten en wij leven er ook van. Het is ook niet gezond.Ik vind het ook vreemd dat ze de benamingen altijd mogen behouden,dus kaas mag genoemd worden terwijl pindakaas geen pindaboter mag heten voor hetzelfde feit omdat het geen boter is.Dus waarom mag het kaas genoemd worden terwijl het uit noten en andere zooi is samengesteld, het is geen kaas meer maar een notenbrood of notenbalk of wat er dan ook het hoofdbestanddeel is.Het is echt geen dierenleed als je dierlijke producten eet en het mindert.Mijn mening is dat je alles nodig hebt maar het hoeft niet ten nadele van alles te gaan.Ook planten schijnen gevoel te hebben, blijkt uit bepaalde onderzoeken, gaan we over 50 jaar ineens rekening houden hiermee en minder tot geen planten eten? Nee, natuurlijk niet, dieren eten dieren of planten en wij leven er ook van.

17-10-2021 11:46:52 Buick

Erelid





Wnplts: amsterdam



En waarom geef je het dan geen eigen naam.

Waarom kaas.

En waarom noemen we iets vlees als er geen vlees in zit?

Vegetarisch vlees is nog steeds geen vlees.

Het is alleen een langere tekst op de verpakking.

Op mijn werk verkopen we tegenwoordig ook een vegetarisch saucijzen broodje.

Dat is een saucijzenbroodje met zonder vlees.



17-10-2021 11:48:57 Mamsie

Oudgediende







@Buick : En, ook niet onbelangrijk, hoe krijg je het door je strot!

17-10-2021 11:55:06 Emmo

Stamgast







@omabep :

Dus waarom mag het kaas genoemd worden terwijl het uit noten en andere zooi is samengesteld, het is geen kaas meer maar een notenbrood of notenbalk of wat er dan ook het hoofdbestanddeel is. QuoteDus waarom mag het kaas genoemd worden terwijl het uit noten en andere zooi is samengesteld, het is geen kaas meer maar een notenbrood of notenbalk of wat er dan ook het hoofdbestanddeel is.



@allone :

ik eet al 45 jaar vegetarisch, en ben gezond.. Quoteik eet al 45 jaar vegetarisch, en ben gezond.. )

Ik zei: "per definitie". Sommige mensen schijnen er van overtuigd te zijn dat als iets vegetarisch is het per definitie gezond zou moeten zijn. Dat is net zo min waar als dat vlees ongezond zou zijn.



Er zijn gezonde voedingsmiddelen en ongezonde voedingsmiddelen. Al is de definitie van gezond en ongezond nogal aan veranderingen onderhevig. Dat geldt voor vegetarisch zowel voor niet-vegetarisch.



Laatste edit 17-10-2021 12:01 En dan te bedenken dat pinda's geen noten zijn maar peulvruchten We hebben deze discussie in verschillende vormen vaker gehad. Ik zeg niet dat vegetarisch eten ongezond is, daar heb je me inmiddels van "overtuigd". (

Ik zei: "per definitie". Sommige mensen schijnen er van overtuigd te zijn dat als iets vegetarisch is het per definitie gezond zou moeten zijn. Dat is net zo min waar als dat vlees ongezond zou zijn.

Er zijn gezonde voedingsmiddelen en ongezonde voedingsmiddelen. Al is de definitie van gezond en ongezond nogal aan veranderingen onderhevig. Dat geldt voor vegetarisch zowel voor niet-vegetarisch.

17-10-2021 12:56:35 omabep

Oudgediende









: En dan te bedenken dat pinda's geen noten zijn maar peulvruchten Quote: @Emmo : En dan te bedenken dat pinda's geen noten zijn maar peulvruchten En dit terwijl ik het weet want je kunt beter geen pinda's eten als je af wilt vallen maar alle andere noten kun je weer wel meer eten.



De prijs geeft het ook weer want het is gezonder dus duurder en dat kun je van de pinda niet zeggen die krijg je in volle zakken voor weinig geld. Ik ben net een journalist, lees het door en neem het aan.En dit terwijl ik het weet want je kunt beter geen pinda's eten als je af wilt vallen maar alle andere noten kun je weer wel meer eten.De prijs geeft het ook weer want het is gezonder dus duurder en dat kun je van de pinda niet zeggen die krijg je in volle zakken voor weinig geld.

