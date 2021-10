Vrouw geboren met twee geslachtsdelen dacht dat het normaal was, totdat ze 16 werd en de waarheid ontdekte

Een vrouw geboren met twee geslachtsdelen vond het normaal om elke maand twee tampons te gebruiken tijdens haar menstruatie.

Tee Barlett uit Australië zei dat ze er als tiener van uitging dat alle vrouwen twee holten hadden.



Toen ze 16 was, ontdekte ze de waarheid nadat ze haar moeder had gevraagd “in welk gat” een tampon moest gaan, wat leidde tot een doktersbezoek.

De inmiddels 24-jarige werd gediagnosticeerd met een vaginaal septum en bespreekt haar aandoening regelmatig op sociale media op bewustzijn te creëren.



Volgens de twee eerste artsen die ze bezocht, was het normaal en was er niets aan de hand.

Ze ging naar een derde arts die haar doorverwees naar een gynaecoloog – en die bevestigde dat ze twee openingen had.



De jongedame werd gewaarschuwd dat haar excentrieke holten geslachtsgemeenschap en bevalling waarschijnlijk moeilijk en gevaarlijk zou maken.

Ze onderging op haar 17e een succesvolle hersteloperatie.

Reacties

17-10-2021 08:36:32 allone

Oudgediende



Ze vond het normaal om twee tampons te gebruiken, maar wist niet in welk gaatje? Klopt de volgorde in dit verhaal wel? Het is ook vrij normaal om er van uit te gaan dat je eigen norm normaal is.Ze vond het normaal om twee tampons te gebruiken, maar wist niet in welk gaatje? Klopt de volgorde in dit verhaal wel?

17-10-2021 09:16:50 Emmo

Stamgast



Maar het is goed dat er iets aan gedaan kon worden. @allone : In dit geval zou ik zeggen: uitproberen. Zo nodig twee tampons gebruiken. In ieder geval kan ze het bruine gaatje overslaanMaar het is goed dat er iets aan gedaan kon worden.

17-10-2021 10:16:26 Mamsie

Oudgediende



Een uterus didelphys. Komt vaker voor. Je kunt het vinden door te googelen, dat verklaart veel.

17-10-2021 11:00:33 Minala

Senior lid

Dit is dan wel weer een aandoening? Behoort dit niet tot één van de vele nieuwe geslachten?

17-10-2021 11:50:44 Buick

Erelid

Quote:

Volgens de twee eerste artsen die ze bezocht, was het normaal en was er niets aan de hand.

Hoe zijn die ooit dokter geworden dan?

Die zullen dat toch wel vaker gezien hebben en dan zie je ook dat het bij deze meid er anders uitziet. Hoe zijn die ooit dokter geworden dan?Die zullen dat toch wel vaker gezien hebben en dan zie je ook dat het bij deze meid er anders uitziet.

17-10-2021 11:55:39 Mamsie

Oudgediende



Wat ik het allervreemdste vind, is dat in haar babytijd niemand iets gezien heeft.

Ik weet uit eigen ervaring hoe baby's van onderen ónder de poep kunnen zitten en dat moet allemaal weer schoongemaakt worden. Ook dáár. Dat doe je toch niet met je ogen dicht, lijkt me.

17-10-2021 12:02:59 Emmo

Stamgast



@Mamsie :

Dat doe je toch niet met je ogen dicht, lijkt me. QuoteDat doe je toch niet met je ogen dicht, lijkt me. Hooguit met de neus dicht

17-10-2021 12:27:32 Mamsie

Oudgediende



Ach, ik zie mezelf nog staan bij de commode, in de weer met luierdoeken en spelden..... @Emmo : Ook niet eens. De poepluier van je eigen baby stinkt niet. Wél die van het buurkind dat ik even onder mijn hoede had en dat óók een schone luier moest krijgen. Dat is een bekend verschijnsel.Ach, ik zie mezelf nog staan bij de commode, in de weer met luierdoeken en spelden.....

