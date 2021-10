Turkse is met 2,15 meter de langste vrouw ter wereld

Een 24-jarige Turkse vrouw is door Guinness World Records uitgeroepen tot langste vrouw ter wereld. Rumeysa Gelgi is 215,16 centimeter groot.De vrouw lijdt aan het Weaver-syndroom, dat onder andere voor een grote gestalte zorgt. Gelgi werd in 2014 ook al uitgeroepen tot grootste tiener ter wereld.De grootste vrouw die ooit geleefd heeft was de Chinese Zeng Jinlian, die in 1982 overleed. Zij bereikte een lengte van 246,3 centimeter.De langste vrouw ooit was waarschijnlijk de Hollandse Trijntje Keever , die maar liefst 2,54 meter werd.