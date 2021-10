Koppel bestelt peperdure bruidstaart, maar het resultaat is om te janken

Een Amerikaanse vrouw barstte in tranen uit toen ze haar bruidstaart zag. Die verschilde behoorlijk van hoe ze er online uitzag.Het tafereel speelde zich af in Nashville, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Tennessee. Een TikTokster, genaamd AG Wright, deelde een video waarin ze liet zien welke taart ze besteld hadden en wat ze uiteindelijk kregen.Wetende dat zij en haar verloofde voor de taart 550 dollar (470 euro) neertelden, kon dit echt niet door de beugel. Dat vonden haar volgers ook. «Ik heb zelf een bakkerij en ik zou zoiets nooit durven verkopen. Dat is gewoonweg gênant», «Dat ze daar 550 dollar voor vroegen, is gewoonweg crimineel», en «Dat kan niet echt zijn», klinkt het onder meer.