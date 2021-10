Vier migranten overreden door Franse trein, sliepen op het spoor

Drie migranten in het zuidwesten van Frankrijk zijn overleden nadat ze waren overreden door een trein. De migranten lagen met zijn vieren op het spoor in de buurt van de badplaats Saint-Jean-de-Luz.



De drie overleden ter plekke, de vierde is zwaargewond. Twee van hen waren Algerijnen, het land van herkomst van de andere twee is niet bekend.



Volgens de politie is het onduidelijk waarom de vier op het spoor lagen. Volgens de burgemeester van Ciboure, de plaats naast Saint-Jean-de-Luz, lagen ze te slapen op het spoor.



Het gebied vlak bij de Spaanse grens is een bekende migrantenroute. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: