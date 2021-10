Meteoriet doorboort dak en komt neer op kussen vlak naast slapende vrouw

Een Canadese vrouw is door het oog van de naald gekropen toen een meteoriet op het dak van haar huis insloeg en enkele centimeters naast haar terechtkwam. «Zo zie je maar dat je zelfs in je bed niet altijd veilig bent», klinkt het.Het opvallende tafereel speelde zich afgelopen maandag af in de Canadese provincie Brits-Columbia. Ruth Hamilton werd ’s nachts plots wakker door een luide knal. «Ik schrok me te pletter. Ik dacht dat er iemand ingebroken had of dat het een geweer was of zo. Ik sprong uit mijn bed en deed het licht aan. Ik wist totaal niet wat er aan de hand was», vertelt ze aan Victoria News.De vrouw zat helemaal onder het stof als gevolg van een gat in haar dak. Op het kussen dat enkele centimeters naast haar lag, zag ze een soort steen liggen. Ze belde de politie en die stelde vast dat het om een meteoriet ging. «Ik was bijna opgelucht dat het gewoon iets uit de ruimte was. Nu besef ik maar al te goed dat je leven zomaar gedaan kan zijn en dat je zelfs in je bed niet altijd veilig bent. Ik hoop dat ik mijn leven nooit meer voor lief neem», klinkt het.Ze hoopt dat haar woningverzekering tussenkomt. Die zei dat ze nog nooit eerder zoiets meegemaakt hadden en dat ze de schade eerst moesten komen vaststellen om te bekijken of ze wel degelijk in aanmerking komt voor een vergoeding.