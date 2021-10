Man vraagt vriendin ten huwelijk, maar dan poept de hond

Een huwelijksaanzoek werd onlangs ontsierd door de hond des huizes. Die koos een pijnlijk moment uit om zijn gevoeg te doen…Mensen of dieren, we doen allemaal onze behoefte. Alleen zorgde de timing en plaats van een Australische herder – Tucker genaamd – voor een gênant tafereel. Dat gebeurde immers net op het moment dat een man zijn vriendin ten huwelijk vroeg.Op de koop toe deed Tucker zijn ding dan ook nog eens vlak voor het koppel waardoor hij nu mee vereeuwigd is in het romantische moment. Het koppel had dat pas door toen ze de videobeelden achteraf herbekeken.