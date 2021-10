Chinese buschauffeur negeert waarschuwing voor hoogwater: dertien doden

In China zijn zeker dertien mensen omgekomen toen de bus waarin ze zaten in een rivier stortte. Het ongeluk gebeurde net buiten de stad Shijiazhuang, 300 kilometer ten zuiden van Peking.



In het gebied is veel regen gevallen en daardoor zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Weggebruikers waren gewaarschuwd om niet over bruggen te rijden, maar de chauffeur van de verongelukte bus negeerde die waarschuwing en reed een brug op die voor een deel onder water stond. Daarop raakte zijn bus van de weg en stortte in de rivier.



Bijna veertig buspassagiers hebben het ongeluk overleefd. Zeven van hen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog een passagier vermist. De chauffeur is gearresteerd.



De zware regenval en overstromingen hadden in het getroffen gebied al aan vijftien mensen het leven gekost. Ongeveer 120.000 mensen zijn geëvacueerd.



Verwacht wordt dat veel boeren in financiële problemen komen, want er is meer dan 190.000 hectare landbouwgrond verwoest.

Reacties

15-10-2021 15:15:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.261

OTindex: 27.621

Doet me denken aan een opmerking van een Russische collega:

"Als je wilt dat Russen van een brug afspringen, dan moet je er een bordje bijzetten 'Verboden van de brug te springen'. Dan doen ze het geheid".

Schijnbaar verschillen Chinezen en Russen in dit opzicht niet zoveel van elkaar.

15-10-2021 15:40:59 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.091

OTindex: 3.715



Gisteren reed hier ook iemand door een wegafzetting omdat hij daar nou eenmaal moest zijn. Die is weggetakeld omdat het bord en het hek er kennelijk niet voor niets stond. @Emmo : Niets menselijks is ze vreemd. Ook hier rijdt regelmatig een vrachtwagen zich klem in een tunnel of onder een viaduct. Dat staat ook duidelijk aangegeven.Gisteren reed hier ook iemand door een wegafzetting omdat hij daar nou eenmaal moest zijn. Die is weggetakeld omdat het bord en het hek er kennelijk niet voor niets stond.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: