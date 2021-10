Brussel geeft 60.000 gratis treinkaartjes weg aan tieners

Europa geeft tienduizenden gratis treinkaartjes weg aan tieners. Jongeren die volgend jaar op die manier Europa willen ontdekken, kunnen zich vanaf vandaag melden in Brussel.



Zij kunnen hun reis van maximaal 30 dagen, tussen maart 2022 en februari 2023, alleen doen of in een groep van maximaal vijf. De in totaal 60.000 tickets zijn primair voor de trein bedoeld, maar kunnen ook gelden voor bussen, ferries of in uitzonderlijke gevallen het vliegtuig. Brussel wil daarmee discriminatie van eilandbewoners voorkomen. De inschrijving startte vandaag om 12.00 uur uur en duurt tot 26 oktober 12.00 uur.



,,Ik ben blij dat we hiermee 60.000 jongeren de kans geven de rijkdom van hun continent te ontdekken”, aldus EU-commissaris van onder meer Jeugd en onderwijs Mariya Gabriel, die ook 2022 als Europees jaar van de jeugd coördineert. ,,Zij kunnen een trein pakken, hun horizon verbreden en andere Europeanen ontmoeten.”



Quiz

De inschrijving staat open voor wie geboren is tussen 1 juli 2001 en 31 december 2003. Uitzonderlijk lopen 19- en 20-jarigen mee in deze ronde omdat zij door corona eerder niet aan bod kwamen. Belangstellenden moeten een multiple choice quiz doen met vragen over de EU en EU-jeugdprogramma’s, en schatten hoeveel jongeren zich dit jaar voor DiscoverEU zullen inschrijven. Brussel zorgt ervoor dat de kaartjes eerlijk (naar bevolkingsomvang) over de lidstaten worden verdeeld.



De Commissie lanceerde DiscoverEU in 2018 op voorstel van het Europese Parlement, als onderdeel van het succesvolle studentenuitwisselingsprogramma Erasmus. In 2018/19 meldden zich 350.000 gegadigden voor de toen 70.000 beschikbare tickets. Jongeren die elkaar nooit eerder hadden ontmoet bezochten samen steden en logeerden bij elkaar. Twee derde van hen maakte voor het eerst een buitenlandse treinreis, velen hadden ook nog nooit zonder ouders gereisd.

Reacties

15-10-2021 10:19:33 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.248

OTindex: 27.621

Er verandert ook niets, behalve de advertentie. Vroeger had je de Tienertoer

15-10-2021 10:48:34 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.695

OTindex: 86.564

@Emmo : Oude wijn in nieuwe zakken..... de truc is zo oud als de mensheid.

15-10-2021 12:42:57 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.768

OTindex: 37.938

Tienertoer was niet gratis, maar als Brussel zegt dat iets gratis is, dan komen er mogelijk ook nog kosten bij

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

