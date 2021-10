Vrouw gechoqueerd door extreem uitgesneden bodysuit: «Je ziet gewoon alles daar vanonder»

Sam Ramsdell zag online een advertentie voor een zeer uitgesneden bodysuit. Op de foto leek het bij het model mooi te passen en alles wat verborgen moet blijven, was net genoeg bedekt.Ze besloot de outfit een kans te geven en bestelde hem. Maar toen ze hem paste, merkte ze meteen dat alles daar vanonder nog zichtbaar was. «Je ziet gewoon alles daar vanonder. Heeft het model in de foto dan geen vagina?», vraagt ze zich luidop af. Niet bepaald handig, maar ze besloot haar vriend ermee te verrassen voor de grap. Zijn blik spreekt boekdelen wanneer hij het ziet…Haar volgers liggen in een deuk met de outfit. «Alleen Barbie zou dit kunnen aantrekken», «Het kan gewoonweg niet dat alles bedekt is daar vanonder», en «Haha, haar vriend weet echt niet hoe hij moet reageren», lezen we onder meer in de reacties.