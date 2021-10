Wetenschap bewijst: nu al je kerstversiering ophangen maakt je gelukkiger

Kerstmis staat allesbehalve voor de deur, maar toch kriebelt het al bij sommigen om die doos kerstversiering boven te halen. Wel, volgens psychologen hoef je die neiging allesbehalve te verdringen. Je huis al vroeg op het jaar versieren met lichtjes zou je immers gelukkiger maken.



Warme chocomelk, cadeautjes, gezellige lichtjes in huis… Kerst is één van de leukste periodes van het jaar. Hoewel we nog meer dan twee maanden moeten wachten vooraleer het zover is, kan het geen kwaad om alvast je huis in kerststemming te brengen. Volgens psycgholoog Steve McKeown geeft kerstversiering ons elk moment van het jaar een gelukzalig gevoel. De reden is vrij simpel: al die lichtjes en rendieren herinneren ons aan onze jeugd, toen kerst nog iets ‘magisch’ had.



«In een wereld vol stress en angst associëren mensen zich graag met dingen die ze gelukkig maken», zo stelt psycholoog Steve McKeown. Kerstversieringen roepen die sterke, gelukkige gevoelens uit de kindertijd op.



«Kerstversiering is dus gewoon een pad naar die magische emoties van die opwinding uit de kindertijd. Dus als je de versiering ophangt, voel je je nog langer enthousiast en opgewonden», aldus McKeown.



Maar er kunnen ook andere redenen zijn waarom mensen nu al kerst verwelkomen in huis. «Meestal doen mensen het om nostalgische redenen, maar sommigen compenseren net voor vroegere teleurstellingen tijdens de feestdagen», weet McKeown.



Ook volgens psychotherapeut Amy Molin brengt kerstversiering je terug naar betere tijden. «Voor mensen die een geliefde hebben verloren, zijn de feestdagen vaak een herinnering aan mooie momenten die ze vroeger met die persoon hebben beleefd», zegt Molin. Door al vroeg je huis vol te hangen met kerstversiering, voelen mensen zich vaak weer verbonden met die verloren geliefde.

14-10-2021 23:25:24 botte bijl









ze kunnen mij wat. mijn verlichte winterdorpje zet ik toch echt pas na Sinterklaas op

14-10-2021 23:30:11 Emmo









Ik wordt alleen maar verdrietig van die wanstaltige commercie.

15-10-2021 00:04:30 omabep













Ik word alleen maar verdrietig van die wanstaltige commercie. Ik heb er niets mee. Maar als het je gelukkig maakt moet je het vooral doen.

