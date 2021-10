Man komt ziekenhuis binnen met QR-code president Macron

In Frankrijk is een 19-jarige man opgepakt die het was gelukt een ziekenhuis in Marseille binnen te komen met de coronapas van president Macron. Hij vond de QR-code van Macron op internet, schrijft nieuwssite Sud Ouest. Macrons coronapas was eind vorige maand gelekt op sociale media.



Omdat de man zelf geen zogenoemde pass sanitaire had, besloot hij het erop te wagen. De beveiliging ontdekte de identiteitsfraude, maar liet de man wel binnen. Vervolgens belden de beveiligers de politie. "Dat hebben ze goed gedaan. Ze wilden hem niet de toegang weigeren en zomaar laten gaan. Ze vonden het vergrijp daarvoor te ernstig", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De politie gaf de man een boete van 750 euro.



De QR-code van Macron is intussen gedeactiveerd.

Reacties

14-10-2021 19:53:19 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.689

OTindex: 86.561

Hoe kunnen ze nou zien van wie dat stippeltjesplaatje is..... 🙁



Laatste edit 14-10-2021 19:54

14-10-2021 20:15:05 Linden

Dus hij kwam het ziekenhuis eigenlijk NIET binnen. Zoals ik de titel las, zou hij pas later moeten zijn gesnapt, maar goed we willen sensatiestukken lezen en alles voor de klicks

14-10-2021 20:27:37 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.716

OTindex: 79.516

maar liet de man WEL binnen.



Laatste edit 14-10-2021 20:28 @Linden : De beveiliging ontdekte de identiteitsfraude,

14-10-2021 23:24:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.757

OTindex: 37.932

Quote:

De QR-code van Macron is intussen gedeactiveerd.

dus Macron moet nu thuis blijven dus Macron moet nu thuis blijven

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: