Alles voor de liefde: man bouwt ronddraaiend huis voor zijn vrouw

In een kleine stadje in het noorden van Bosnië heeft de 72-jarige Vojin Kusic het droomhuis van zijn vrouw Ljubica gebouwd. Het groene huis met een rood dak kan ronddraaien, zodat de vrouw des huizes altijd kan kiezen waar ze naar kijkt zonder een stap te hoeven zetten.Het zou al langer de wens geweest zijn van Ljubica om de posities van de kamers te kunnen veranderen wanneer ze maar wil, vertelt de 72-jarige man. "Ik besloot daarom een draaiend huis te bouwen, zodat ze het altijd kan draaien naar wat ze wil zien."Het is niet de eerste keer dat Vojin een huis bouwt voor zijn gezin. Toen hij trouwde met zijn vrouw, ontwierp hij een simpel huis. Ljubica wilde graag dat de slaapkamers op de zon gericht waren, maar hierdoor keek je vanuit de woonkamer uit op de weg. Een punt van frustratie. Dus Vojin verbouwde het huis, zodat zijn vrouw stopte met klagen.Na jaren van woonplezier was het tijd voor een nieuwe verbouwing: één van hun kinderen trouwde en Vojin en Ljubica besloten dat die met zijn gezin op de bovenste verdieping mochten wonen. Zelf verhuisden Vojin en Ljubica naar de begane grond.Voor Ljubica van gedachten veranderde over de inrichting van deze verdieping, bedacht Vojin een oplossing: een ronddraaiend huis.Hij ontwierp en bouwde het huis zelf. Dankzij elektromotoren en wielen van een oud militair transportvoertuig, kan het huis ronddraaien. "Nu draait onze voordeur dus ook. Als mijn vrouw geen zin heeft in de gasten die ze via de voortuin ziet aankomen, kan ze gewoon de voordeur voor hun neus wegdraaien", lacht Vojin.Het ontwerp van Vojin in niet nieuw: er staan ook meerdere ronddraaiende huizen in Nederland. NH Nieuws ging vorig jaar langs bij Ed en Annet in Alkmaar, zij ontwierpen ook een draaiende woning . Hun uitzicht varieert van de tuin, de buren of de Oudorperpolder. Ook in Tilburg draait al dertien jaar een woning op een rotonde. Het gaat om een kunstwerk van John Körmeling, waar geen mensen in wonen.