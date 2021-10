97-jarige bruid mag eindelijk een trouwjurk dragen, 77 jaar nadat ze trouwde met de liefde van haar leven

Een bruid heeft haar droomhuwelijk gehad en wel 77 jaar nadat ze met de liefde van haar leven trouwde.Toen Frankie King in 1944 met haar geliefde Royce trouwde voordat hij vertrok om deel te nemen aan de oorlog, had ze niet eens een trouwjurk of nog tragischer, een fotograaf om het moment vast te leggen.Nu heeft Frankie, 97, eindelijk haar grote dag gehad dankzij het personeel van het St. Croix Hospice dat het paar zorg biedt in hun huis in Iowa in de VS.Toen het personeel hoorde dat het paar op het punt stond haar 77e huwelijksverjaardag te vieren, waren ze vastbesloten om ze de bruiloft te geven die ze verdienen, schrijft Evoke.Dit omvatte een zoektocht naar een vintage trouwjurk uit de jaren 1940 voor Frankie en het helpen van Royce in zijn RAF-uniform, evenals het inschakelen van fotograaf Hilary Nichole om elke minuut vast te leggen.Toen Royce zijn bruid zag, had hij ‘de grootste glimlach ter wereld en hij stopte niet met glimlachen’, zegt zijn dochter.Het echtpaar heeft twee kinderen, vier kleinkinderen en enkele kleinkinderen.Royce werkte tot 1980 bij de luchtmacht en later voor lokale scholen. Frankie genoot van een carrière als tandartsassistente, bloemist en huisvrouw.