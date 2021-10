Man gaat naar ziekenhuis voor bevalling echtgenote en wordt bijna zelf geopereerd na misverstand

Een man is van plan om een ziekenhuis voor de rechter te brengen nadat hij per vergissing werd klaargemaakt voor een operatie, terwijl hij in het ziekenhuis was voor de bevalling van zijn vrouw.



Alexandru Nita uit Roemenië arriveerde samen met zijn vrouw in een particulier ziekenhuis.



Bij aankomst moesten de twee formulieren invullen, waarna Alexandru’s vrouw door een verpleegster werd meegenomen en Alexandru zelf te horen kreeg dat hij in de wachtkamer moest blijven.



Een verpleegster riep later zijn naam en leidde hem naar een kamer waar hem werd verteld dat hij moest douchen en zijn haar met shampoo moest wassen voordat hij een ziekenhuisjas aandeed, schrijft Viral Tab.



Alexandru zei: “Ik vertelde de vrouw dat ik die ochtend al een douche had genomen, maar ze stond erop dat ik de operatiekamer niet kon betreden zonder te worden gedesinfecteerd.



“Na het douchen en het aantrekken van mijn ziekenhuisjas kwam een andere verpleegster de kamer binnen met een draagbare kast met steriele instrumenten.”



De verpleegster zei toen dat ze bloed zouden afnemen van Alexandru, die zei: “Ik was een beetje verrast, maar ik schreef deze vereiste toe aan de pandemie, gezien het feit dat zowel mijn vrouw als ik een PCR-test moesten doen anders zou ik de geboorte niet mogen bijwonen.”



Er werd bloed afgenomen uit Alexandru’s rechterhand en een verpleegster stak vervolgens een branula in zijn linkerhand, waardoor hij anti-braakmedicatie en een kalmerend middel kreeg toegediend.



Hij zei: “Ik vroeg waarom het nodig was en of ze bang waren dat ik flauw zou vallen tijdens de bevalling, maar ze zeiden dat dit het protocol was voor toegang tot de operatiekamer.”



Alexandru onthulde ook dat de verpleegsters hem vroegen of hij zijn buikhaar had verwijderd, en toen hij nee zei,

zeiden ze tegen een collega dat hij een elektrisch scheermes moest halen.



Een van de verpleegsters vroeg hem vervolgens welke operatie hij onderging, waarop hij antwoordde dat hij net was gekomen om zijn aanstaande vrouw te vergezellen, die een keizersnede onderging.



Volgens Alexandru lachten de verpleegsters en herhaalden ze dezelfde vraag vervolgens op een meer indringende toon.



Hij zei: “Toen realiseerde ik me dat ze me eigenlijk aan het voorbereiden waren om naar de operatiekamer op de afdeling chirurgie te worden gebracht en dat ze niet hadden gekeken naar de papieren die ik had ingevuld of aandacht hadden besteed aan de details van de geboorte van mijn vrouw en mijn aanwezigheid.



“Toen ze zich realiseerden dat er een ernstig misverstand was geweest, vroegen ze me om me om te kleden, en ik werd naar een andere wachtkamer op de vierde verdieping gebracht vanwaar ik later naar de operatiekamer werd gebracht waar mijn vrouw zich zorgen maakte en op me wachtte.”



Nadat zijn vrouw was bevallen, deed hij zijn beklag bij de ziekenhuisdirectie.



Tijdens het gesprek was Alexandru in de veronderstelling dat er een schikking zou worden bereikt, maar hij kreeg op maandag 4 oktober te horen dat hij niet zou worden gecompenseerd.



Als gevolg hiervan besloot hij het ziekenhuis aan te klagen, alsook de verpleegkundigen die hem hadden klaargemaakt om te worden geopereerd.

Reacties

14-10-2021 08:35:32 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.683

OTindex: 86.551

Wat een stelletje klojo's in dat ziekenhuis. Ik vraag me af waaraan ze hem geopereerd zouden hebben. Misschien ook een keizersnede?

14-10-2021 09:15:48 Linden

@Mamsie : ik denk dat ze hem verwarden met iemand anders met dezelfde voornaam en al dan niet dezelfde achternaam?

14-10-2021 09:16:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 44.711

OTindex: 79.512



Maar waarom moet die man gecompenseerd worden? Al is het een grove fout, zo traumatisch zal het nu ook weer niet geweest zijn Dit is natuurlijk ontzettend slordig en alles behalve professioneel.Maar waarom moet die man gecompenseerd worden? Al is het een grove fout, zo traumatisch zal het nu ook weer niet geweest zijn

14-10-2021 10:26:36 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.979

OTindex: 190

S

@allone : Ik vermoed omdat ze hem zonder toestemming medicatie hebben toegediend?

14-10-2021 10:37:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.223

OTindex: 27.619

@DrZiggy : Quote:

Hij zei: “Ik vroeg waarom het nodig was en of ze bang waren dat ik flauw zou vallen tijdens de bevalling, maar ze zeiden dat dit het protocol was voor toegang tot de operatiekamer.” Hieruit leid ik af dat het wel met zijn toestemming is gebeurd. Het is natuurlijk wel zo dat de medicatie is toegediend op foutieve indicatie (verpleegster ging er van uit dat de man een operatie zou ondergaan en de man dacht dat het onderdeel was van de procedure om de bevalling bij te wonen) Hieruit leid ik af dat het wel met zijn toestemming is gebeurd. Het is natuurlijk wel zo dat de medicatie is toegediend op foutieve indicatie (verpleegster ging er van uit dat de man een operatie zou ondergaan en de man dacht dat het onderdeel was van de procedure om de bevalling bij te wonen)

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: