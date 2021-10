Amerikaans jochie van 3 dat achter hond aan liep na drie dagen gevonden

Een 3-jarig jongetje uit Texas dat sinds woensdag vermist was, is na drie dagen levend en gezond teruggevonden. "Hij had een beetje dorst, maar was wel vrolijk."De peuter Christopher liep achter de hond van zijn buurman aan terwijl zijn moeder de boodschappen aan het uitladen was. Hij volgde de hond het bos in. Een tijdje later kwam de hond terug, maar het jochie niet.Zijn moeder deed een noodkreet nadat ze het jongetje niet had kunnen vinden: "Ik weet niet wat ik moet doen. Help me alsjeblieft allemaal", zei ze tegen lokale journalisten.De moeder van het jongetje was wanhopig na de vermissing.Er kwam een enorme zoektocht op gang, maar tot zaterdag was het tevergeefs.De organisatie Texas EquSearch, dat gespecialiseerd is in het zoeken in bergachtige gebieden, maakte bekend dat het jongetje zaterdag is gevonden. De foto die bovenaan dit artikel staat, waarop hij herenigd is met zijn moeder, werd gedeeld.Sheriff Don Sowell zegt in een Facebook-bericht dat het goed gaat met het jongetje, maar dat hij uit voorzorg wel naar het ziekenhuis is gebracht."Hij was een beetje moe en had honger en dorst, maar hij was best vrolijk en zag er gezond uit", zei Sowell tegen lokale media. Er zijn geen aanwijzingen dat er een misdrijf is gepleegd.