's Werelds snelste grasmaaier haalt 230 kilometer per uur

Een Brit is er met zijn omgebouwde zitmaaier in geslaagd het wereldsnelheidsrecord voor grasmaaiers te verbeteren. Tony Edwards haalde met zijn grasmaaier een topsnelheid van liefst 143,19 mijl, of omgerekend 230,44 kilometer per uur. Hij krijgt een vermelding in het Guinness Book of Records.De gepensioneerde ingenieur uit het Engelse St. Martin’s in de West Midlands begon twee jaar geleden aan zijn stunt. ,,Een Brit had het snelheidsrecord ooit op bijna 155 kilometer per uur gezet. Een team van Honda verbeterde dit tot 186 kilometer per uur. Enkele Noren verbeterden op hun beurt dat record scherper tot 212 kilometer per uur. Ik dacht bij mezelf, waarom doe ik geen poging?”, vertelde hij aan de lokale Shropshire Star. ,,Sleutelen aan motoren doe ik al sinds mijn vijftiende.”Edwards begon zijn Honda-grasmaaier stap voor stap om te bouwen tot een racebolide. Enkel een lasexpert hielp hem bij de ontwikkeling van het chassis. Kers op de taart was een 1300 cc sterk motorblok van een Suzuki-motor die ongeveer 300 pk naar de achterwielen stuurt. Het totale kostenplaatje voor Edwards’ stunt bedraagt omgerekend meer dan 35.000 euro.Als voorwaarde om opgenomen te worden in het Guinness Recordboek kreeg Edwards te horen dat zijn zitmaaier nog steeds moest doen waar hij aanvankelijk voor gefabriceerd was, namelijk een gazon maaien. Om de Ierse bierbrouwerij hiervan te overtuigen, moest de ingenieur enkele video’s sturen waarin hij met de vierwieler zijn gras afreed.Op 22 augustus trok hij naar de voormalige luchtmachtbasis Elvington in het graafschap York waar hij de recordpoging uitvoerde. Edwards filmde zijn stunt en haalde een maximumsnelheid van 143,19 mijl. Nog sneller gaan was mogelijk, maar zijn veiligheid zou dan in het gedrang zijn gekomen, meent hij. De voorwielen kwamen bij momenten van de grond, waardoor zijn stuurkunsten flink op de proef werden gesteld. Nu twee maanden later is de erkenning van het wereldrecord een feit.