Beschonken vrouw rijdt met kapotte voorruit in slakkentempo op A50

WIJCHEN - De Wijchense politie heeft donderdagochtend een vrouw staande gehouden die met een kapotte auto wel héél langzaam over de snelweg reed. De voorruit van het voertuig was aan diggelen.



’s Ochtends vroeg kwam er een melding binnen dat er iemand met een kapotte voorruit op de A50 richting Nijmegen reed, met een snelheid van slechts 40 kilometer per uur. De politie ging eropaf. Op de A73, vlak bij Nijmegen, lukte het agenten de bestuurster tot stoppen te dwingen.



De bestuurster van het kapotte voertuig bleek gedronken te hebben. Er zijn meerdere processen-verbaal opgemaakt, daarna is de vrouw naar huis gestuurd.

Reacties

13-10-2021 16:07:06 BatFish

Quote:

Er zijn meerdere processen-verbaal opgemaakt, daarna is de vrouw naar huis gestuurd Hopelijk niet met haar eigen auto en hopelijk hebben ze haar rijbewijs ingenomen? Hopelijk niet met haar eigen auto en hopelijk hebben ze haar rijbewijs ingenomen?

13-10-2021 19:46:48 Mikeph

En de persoon die aangereden is hebben ze de volgende dag gevonden?



Wat was de rede van de schade?

14-10-2021 00:53:29 Grouse

Dat moet toch wel een beste klap geweest zijn.

