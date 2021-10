Aalten blundert en stuurt privégegevens kinderen naar wildvreemde

AALTEN - Persoonsgegevens van kinderen en jongeren tussen de 4 en 23 jaar oud uit de gemeente Aalten zijn begin september door een fout van een medewerker naar een verkeerd e-mailadres verzonden. Het gaat om namen, adressen, woonplaats, BSN (burgerservicenummers), leeftijd en in een klein aantal gevallen ook het aantal verzuimmeldingen op scholen.



Een medewerker van de gemeente wilde gegevens uit een registratiesysteem gebruiken voor de verplichte rapportage van de leerplicht. Aan het eind van de werkdag was dit nog niet klaar. De betrokken medewerker heeft vervolgens alle gegevens naar een privé e-mailadres gestuurd. “Dit mag niet en is niet volgens de geldende richtlijnen, maar het is wel gebeurd”, laat de gemeente in een mededeling aan de gemeenteraad weten.



Daarbij is in de haast ook nog een verkeerd e-mailadres gebruikt. “Wij weten niet of dit e-mailadres in gebruik is”, zegt een woordvoerder van de gemeente. De gemeente heeft op 10 september direct een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.



De gemeente heeft alle betrokkenen per brief op de hoogte gesteld. “In de brief hebben we mensen ook verzocht om alert te zijn op signalen van identiteitsfraude en deze aan ons te melden”, laat een woordvoeder weten.



Aalten zegt op dit moment niet meer te kunnen doen. “We kunnen het niet meer terugdraaien en dat vinden we heel vervelend", vervolgt de woordvoerder. "We houden het zeer goed in de gaten en blijven proberen in contact te komen met een eventuele ontvanger van het verkeerd verzonden e-mailbericht.”



De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor identiteitsfraude. “Wanneer het e-mailadres niet in gebruik is, en dat lijkt het geval, is de kans zeer klein dat er misbruik wordt gemaakt van de persoonsgegevens”, schrijft de gemeente in de mededeling. “Ook wanneer het e-mailadres wel in gebruik is, betekent dit nog niet dat de ontvanger de gegevens gaat misbruiken. We weten dit echter niet zeker.”

Reacties

13-10-2021 14:04:18 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.796

OTindex: 20.743

Toch wel weer knap slordig dit soort zaken. Het is enerzijds te begrijpen, maar die regels voor dataverkeer zijn er niet voor niets.

13-10-2021 14:12:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.683

OTindex: 86.552

Uw gegevens zijn hier volkomen veilg....

Als ik dat lees slaat bij mij de argwaan al in alle hevigheid toe.

13-10-2021 14:21:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.227

OTindex: 27.619

@Mamsie :

Als ik dat lees slaat bij mij de argwaan al in alle hevigheid toe. QuoteAls ik dat lees slaat bij mij de argwaan al in alle hevigheid toe. Hoe zou dát nu toch komen...

13-10-2021 15:08:24 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.084

OTindex: 3.711

Bij mij is uw portemonnee veilig

13-10-2021 15:21:32 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.796

OTindex: 20.743

@Grouse :

Bij mij is uw portemonnee veilig QuoteBij mij is uw portemonnee veilig Ah ja, en bij de Story en de Privé daar zijn je diepste geheimen volkomen veilig

13-10-2021 15:23:53 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.227

OTindex: 27.619

@Grouse :

Bij mij is uw portemonnee veilig QuoteBij mij is uw portemonnee veilig De inhoud ook?

13-10-2021 16:32:28 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.090

OTindex: 3.172

Deze medewerker had dus te veel bevoegdheden. Die gemeente moet hier maar eens goed naar kijken. Waarom waren alle NAW nodig voor het verslag?

13-10-2021 19:25:57 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 11.999

OTindex: 16.681

S @Grouse :

Bij mij is uw portemonnee veilig QuoteBij mij is uw portemonnee veilig



Bij mij ook, hoor. Ja, de portemonnee wel, maar de inhoud niet natuurlijk . Die kan ik zelf veel te goed gebruiken. Maar de leeg gemaakte portemonnee, die is bij mij heel veilig. Ja, een beetje jammer dat de inhoud er niet meer in zit, maar je kunt niet alles hebben, zeg ik altijd maar. Bij mij ook, hoor. Ja, de portemonnee wel, maar de inhoud niet natuurlijk. Die kan ik zelf veel te goed gebruiken. Maar de leeg gemaakte portemonnee, die is bij mij heel veilig. Ja, een beetje jammer dat de inhoud er niet meer in zit, maar je kunt niet alles hebben, zeg ik altijd maar.

14-10-2021 00:48:52 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 4.608

OTindex: 1.841

Jeez, dat is wel érg slordig! En wordt er ook nog opgetreden tegen de bewuste persoon die dit heeft gedaan?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: