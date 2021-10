Weinig tot geen treinen tussen Assen en Groningen Europapark tot zaterdagochtend 9.00 uur. Oorzaak: bevergang onder het spoor

Er rijden tot zaterdagochtend 9.00 uur weinig tot geen treinen tussen Assen en Groningen Europapark. De oorzaak is een grote bevergang onder het spoor bij Taarlo.

,,Dat kan acuut gevaar opleveren voor het treinverkeer,'' zegt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. ,,We hebben ook wel eens last van muskusratten onder het spoor, maar dat is niet vergelijkbaar met de enorme grote gangen die bevers graven. Het hele spoor kan erdoor verzakken.''

Op dit moment rijden de treinen over één spoor in een lagere frequentie dan normaal. ProRail onderzoekt nog of de gang doorloopt onder het tweede spoor. ,,Dan moeten we echt onmiddellijk alles platleggen.''

Bevers moeten ook nog gevangen worden

De planning is nu dat de gang vannacht, na de dienstregeling wordt dichtgegooid. ,,Maar daarmee zijn we er nog niet, want de bevers moeten ook gevangen worden, zodat ze niet opnieuw gaan graven.''

,,Daarom hebben we ook het waterschap gewaarschuwd, zij hebben mensen die dat kunnen doen. Als zij over en rond het spoor lopen om de bevers te vangen, kunnen er natuurlijk ook geen treinen rijden.''

Treinpassagiers worden met taxibusjes vervoerd tussen Haren en Haren OV Transferium en met stopbussen tussen Assen, Haren OV Transferium en Groningen.

Als er iets verandert in de situatie, wordt dat op de website van NS en via het Twitter-account @NS_Online gemeld.

