Afstandsbediening moet dansende oma's China stil krijgen

Het is een fenomeen dat China verdeelt: de dansende oma's. Oudere dames (en een enkele heer op leeftijd) eigenen zich de openbare ruimte toe om samen te dansen op luide muziek. Voor degenen die zich eraan ergeren, is er nu misschien een oplossing.De staat moedigt de ouderen aan, omdat het goed zou zijn voor hun sociaal leven. Maar de jongeren die zo van hun basketbalveld worden verdreven of omwonenden die gek worden van de luide muziek, denken daar anders over.Maar: de ouderen aanspreken op hun gedrag werkt vaak niet, want dan kan zomaar dit gebeuren: Filmpje Op Taobao, de Chinese variant van Amazon, claimt iemand nu de oplossing te hebben gevonden: een afstandsbediening die de speakers onklaar maakt. Het is de vraag of het apparaat echt werkt en zo ja, hoe.De Amerikaanse nieuwssite Vice sprak met een van de kopers, die zegt met zo'n afstandsbediening op een avond 36 groepen dansende oma's stil te hebben gekregen. "Ik zorgde voor gerechtigheid. Want de politie wil niet ingrijpen."Chinese media maken al jaren melding van het probleem, dat elk jaar groter wordt nu steden dichter- en dichterbevolkt raken. Al jaren geleden is besloten de ouderen te bekeuren als de muziek te hard staat, en is het na 22.00 uur in veel steden al helemaal verboden.Maar de Britse krant The Guardian sprak met een inwoner van Guiyang, die zelfs door de politie werd tegengehouden toen hij een groep probeerde aan te spreken op het lawaai. "Het is de gouden regel in China: de grootste groep heeft gelijk."