14-jarig meisje permanent gehandicapt na 150 squats als straf door gymleraar

Een 14-jarige tiener – die voor straf 150 squats van de gymleraar moest doen, omdat ze een snack zonder toestemming binnenbracht – is mogelijk permanent gehandicapt.



Het 14-jarige meisje werd betrapt op het stiekem binnensluipen van snacks in haar slaapzaal door een lerares van haar school in China, meldt Knews.uk.



Het meisje ontkende dat de snacks van haar waren en zei dat ze haar voet had geblesseerd.



Meester Mu zou haar echter nog steeds hebben gedwongen om de oefeningen te doen onder toezicht van een leraar, die naar verluidt niets deed om de intimidatie te stoppen.



Na het incident moest de scholiere diverse operaties ondergaan aan haar voet en is ze volgens artsen permanent gehandicapt en moet nu met krukken lopen.



De school heeft een schadevergoeding aangeboden, maar de ouders hebben geweigerd.



Beide leerkrachten zijn ontslagen, terwijl de zaak verder wordt onderzocht door de politie.

Reacties

10-10-2021 13:10:50 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.167

OTindex: 27.615

Nou weet ik niet wat squats zijn, ik vermoed een hurkzit. Maar welke oefening dan ook, voor straf of niet, mag tot invaliditeit leiden. De gymnastiekleraar dient daarop toe te zien. Die zou daarvoor opgeleid moeten zijn.

10-10-2021 15:13:45 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.716

OTindex: 37.919

waarom doen ze dat met een veertienjarige die wilde snoepen en niet met die dertienjarige van een paar artikelen eerder

10-10-2021 15:56:54 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.072

OTindex: 3.698



Maar ik ben dan ook geen arts.



Laatste edit 10-10-2021 15:57 Hoe je van squats invalide kunt raken aan je voet is me een raadsel.Maar ik ben dan ook geen arts.

10-10-2021 16:08:00 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.167

OTindex: 27.615

@Grouse : Dat doe ik dagelijks in het kleinste kamertje

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: