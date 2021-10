Energiebedrijf stuurt klanten weg vanwege hoge energieprijzen

Klanten van energieleverancier DGB Energie kregen deze week een bijzondere brief. Vanwege de hoge energieprijzen, is het volgens de brief 'niet mogelijk om uw leveringsovereenkomst voort te zetten'. Klanten hebben een maand om een nieuwe energieleverancier te zoeken.



De energieprijs is de afgelopen weken hard gestegen, en de prijzen kunnen de komende maanden nog een stuk verder omhoog. Klanten met een vast energiecontract komen goed weg: zij hebben de prijs vastgezet, en hoeven dus niet meer te gaan betalen.



Maar wie stroom en gas krijgt van DGB Energie, heeft nu toch een probleem. Het bedrijf heeft eenzijdig de contracten van klanten opgezegd. DGB is een vrij kleine energieleverancier, die vooral zakelijke klanten heeft in de agrarische sector.



Klanten kregen in een brief te horen dat hun vaste contract al volgende maand stopgezet wordt. "Wij raden u aan om u zo spoedig mogelijk aan te melden bij een andere energieleverancier", schrijft het bedrijf in de brief, die door een klant op Twitter is geplaatst.



Het is niet zo dat er volgende maand geen stroom en gas meer geleverd wordt, zegt het bedrijf in een verklaring op zijn site. Maar klanten gaan dan wel een variabel tarief betalen. "Op dit moment is de verwachting echter dat de nu al zeer hoge variabele energietarieven nog verder zullen stijgen", schrijft DGB.



De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zegt te onderzoeken of DGB de contracten inderdaad mocht opzeggen. Dat hangt af van wat voor contract er precies is afgesloten. De Consumentenbond zegt rond de twintig klachten te hebben gekregen over het bedrijf.



Door de stijgende prijzen zijn er meer energieleveranciers die krap bij kas zitten, berekende de Vastelastenbond. De ACM controleert momenteel of alle bedrijven in staat zijn om gas te blijven leveren.

