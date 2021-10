Baasje filmt kat wanneer ze haar alleen thuis laat: «Mijn hart brak toen ik de beelden zag»

Een TikTokster was benieuwd wat haar kitten zoal uitspookt in huis wanneer ze naar haar werk is. Dat bleek echter zo hartroerend dat ze haar nu niet meer wil achterlaten.De vrouw, ene Ashleigh, plaatste een camera in de richting van de voordeur en filmde wat er zou gebeuren met haar kat terwijl ze het huis uit is. Op de beelden zien we dat de kat, een piepjonge Ragdoll, zielig naar de deur kijkt en begint te miauwen. Vervolgens zet ze zich neer terwijl ze naar de deur blijft staren en wacht ze tot haar baasje weer thuiskomt.Ashleigh was zo aangedaan door de beelden dat ze haar kitten niet meer wil achterlaten. «Mijn hart brak toen ik de beelden zag. Ik wil haar nooit meer achterlaten. Dat gehuil. Ze zit en wacht», schrijft ze erbij.De video werd al meer dan 350.000 keer bekeken en lokte heel wat reacties uit. «Ik durf dit niet te doen omdat ik mijn werk dan zou moeten opzeggen», «Dat is waarom ik geen kat heb. Ik ben elke dag weg van 6 uur ’s morgens tot 18 uur ’s avonds. Ik zou me voortdurend zorgen maken», en «Een vriend van mij deed hetzelfde met zijn hond. Ze bleef acht uur lang gewoon wachten aan de deur. Nu gaat ze altijd mee naar zijn werk», klinkt het onder meer in de reacties.