Jongen (13) bedreigt leeftijdsgenootjes met mes voor chips en snoep

Een 13-jarige jongen uit Hoorn is door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld omdat hij leeftijdsgenootjes met een mes heeft bedreigd voor chips en snoep. Ook is hij veroordeeld voor mishandeling, afpersing en omdat hij in het bezit was van een boksbeugel.



De 13-jarige heeft de misdaden in Hoorn gepleegd van maart 2020 tot en met afgelopen februari. Volgens de rechtbank zocht hij telkens de confrontatie op met leeftijdsgenoten of iets oudere kinderen. Hij deed agressief en bedreigend tegen ze. "Hij maakte meerdere keren gebruik van een mes om zijn bedreigingen kracht bij te zetten", schrijft de rechtbank.



Weer in de fout

Begin dit jaar werd hij opgepakt door de politie. Onder strenge voorwaarden mocht hij zijn proces thuis afwachten. Hij kreeg onder andere huisarrest, maar hield zich er niet aan. Zo mishandelde hij opnieuw iemand en stal hij uit een winkel.



De jongen ontkent zijn misdaden. Als ontkennen geen optie is, geeft hij de schuld aan anderen, aldus de rechtbank, die het zorgelijk vindt dat de jongen geen enkele verantwoordelijkheid neemt.



Straf

De jongen heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen van 3 maanden, met een proeftijd van 2 jaar. Ook krijgt hij een werkstraf opgelegd van 100 uur. De rechtbank heeft er rekening mee gehouden dat de jongen een laag sociaal-emotioneel niveau heeft.

09-10-2021 18:42:10 Emmo









Het lijkt er op dat dit een ventje is waar de samenleving nog veel plezier van gaat beleven. Helaas schijnt het niet mogelijk te zijn dit soort individuen permanent op te bergen vóórdat de échte schade ontstaat.

09-10-2021 18:55:16 botte bijl









de therapeutische schop voor zijn blote kont van vroeger zal ook niet meer mogen

09-10-2021 19:32:21 Grouse









De jongen had een laag sociaal-emotioneel niveau. Mag ik hieruit opmaken dat we van de ouders niets hoeven te verwachten?



09-10-2021 20:07:04 Mamsie









@Grouse : Misschien zijn de ouders 'normaal' maar heeft het niet-deugende gen één of meer generaties overgeslagen?

09-10-2021 20:37:26 allone









Die 3 maanden cel zal de situatie er vast niet beter op maken. Wordt er verder nog begeleiding gegeven, of hebben ze de hoop nu al opgegeven?

09-10-2021 21:32:43 Buick











Daarom laten de oudere criminelen de jongeren stelen omdat die niet de bak in hoeven.

Of heb ik soms een tijd onder een steen geleefd Alsje 13 bent dan ga je toch niet de gevangenis in, maar naar een tehuis voor moeilijk opvoedbare jongeren of zo.Daarom laten de oudere criminelen de jongeren stelen omdat die niet de bak in hoeven.Of heb ik soms een tijd onder een steen geleefd

09-10-2021 21:46:48 Mamsie









Ik denk dat het zo'n jochie is dat gewoon niet deugt, zulke worden helaas af en toe geboren.

