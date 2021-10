Hond Nalani kent 141 speeltjes uit haar hoofd

Dat honden weten wat 'zit' en 'af' betekent is niets bijzonders, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat slimme honden veel meer woorden kunnen verstaan. Zes honden op de wereld kennen inmiddels de namen van meer dan honderd speeltjes, en de Nederlandse Nalani is daar één van. "Je doet het ook een beetje voor je eigen ego."



Uit het onderzoek blijkt dat zes getalenteerde honden erin zijn geslaagd in één week tijd twaalf namen van speeltjes aan te leren voor de Genius Dog Challenge. Het lukte ze ook nog eens om deze twee maanden te onthouden.



En zo mag de viervoeter van Sonja de Laat Spierings uit Uden zich ineens de slimste hond van Nederland noemen. Bordercollie Nalani kent inmiddels maar liefst 141 speeltjes uit haar hoofd.



Sonja ontdekte 'per ongeluk' dat Nalani veel kan onthouden. "Ze heeft epilepsie. We wilden haar actief houden, maar alles met een bal kan een aanval triggeren. Dus we haalden allerlei soorten speeltjes in huis, die we namen gaven", vertelt ze aan EditieNL.



Ze merkte dat Nalani in korte tijd in staat is om de naam van het speeltje te onthouden. "Eerst noemen we een paar keer de naam en vervolgens mag ze ermee spelen. Even later zeggen we nog een keer de naam en moet ze het speeltje zelf ophalen uit de kist met alle speeltjes. Dan graaft ze even en haalt ze het juiste speeltje eruit."



Voor de grap deelde Sonja er een filmpje van op Facebook. "Toen reageerden mensen dat we mee moesten doen aan de Genius Dog Challenge. Inmiddels heeft Nalani zelfs een eigen Instagrampagina. Zolang zij het leuk vindt, worden er nieuwe speeltjes aangeschaft. Al is het inmiddels wel een dure hobby geworden."



De truc werkt trouwens niet alleen met hondenspeeltjes. Nalani kan ook andere dingen halen. "Je kan haar alle objecten laten halen, als ze er maar mee kan spelen. Meestal weet ze het na drie keer de naam te noemen. Maar met dingen als pantoffels doe ik dat toch liever niet."



Hele zinnen

Maar honden kunnen nog meer leren dan losse woorden, vertelt Nienke Endenburgh, hoogleraar mens-dierrelaties aan de Universiteit Utrecht. "Ik denk dat je ze hele zinnen kan leren, al verschilt dat per hondensoort. En andere dingen zoals bepaalde houdingen, een rol maken, sluipen en speuren."



Onderlinge relatie

We leren onze honden zulke dingen om de relatie tussen mens en huisdier te versterken, zegt Endenburgh. "Op deze manier heb je contact met elkaar. Je maakt samen lol. Daarnaast is het leuk om aan anderen te kunnen laten zien wat je hond allemaal kan. Het is ook goed voor je eigen ego."



Een nut heeft het verder meestal niet. "Het is natuurlijk makkelijk als je wil dat je hond iets ophaalt, maar verder heb je er niet veel aan. Behalve de honden die voor mensen werken: bijvoorbeeld bordercollies die schapen hoeden. In zo'n geval is het van belang dat ze bepaalde commando's kennen."

Reacties

09-10-2021 14:29:47 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 87.695

OTindex: 37.912

nu mag die hond toch wel al die speeltjes houden

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: