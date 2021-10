Roel gaat zeven uur in de achtbaan voor het goede doel

Zeven uur lang ritjes maken in een achtbaan van 33 meter hoog met drie lanceringen. Klinkt heftig, maar de 19-jarige Roel van der Kwast gaat volgende week de uitdaging aan in achtbaan Gold Rush in Attractiepark Slagharen. Met zijn actie wil hij geld inzamelen voor het goede doel.



Roel is vaste gast in het pretpark, hij heeft namelijk een abonnement op Slagharen. "Ik ben er wel tien keer per jaar." Ook van andere pretparken is hij groot fan. "Ik bezoek er bijna elke week wel een."



Toen hij op het idee kwam om geld in te zamelen voor het KWF, leek het hem daarom leuk om dat in een pretpark te doen. "Slagharen heeft een evenement waarbij je een wens in kunt sturen. Ik heb toen ingevuld dat ik geld wilde inzamelen voor het goede doel door in hun achtbaan te zitten." Het pretpark vond dat wel wat en prikte samen met Roel een datum. Woensdag 13 oktober is het eindelijk zover.



Van 11.00 tot 18.00 uur zal Roel in Gold Rush zitten, met elk uur een pauze van vijf minuten. "Het is een achtbaan die best heftig is voor Nederlandse begrippen. Je krijgt best wat kracht op je lichaam", zegt Roel. "Ik denk dat het vol te houden is, maar dat het wel zwaar gaat worden. Na de tweede lancering blijf je even op de kop hangen en dat kan nog wel een knelpunt worden."



Toch is het voor de pretparkfan niet helemaal nieuw om zo vaak in een achtbaan te gaan. "Ik probeer soms zo vaak mogelijk op een dag in één achtbaan ritjes te maken. Ik ben weleens veertig keer op een dag in Gold Rush geweest." Klinkt al als veel, maar hij hoopt dat het woensdag lukt om meer dan honderd ritten te maken.



Het geld van Roels actie gaat dus naar KWF Kankerbestrijding, een goed doel dat hem erg aanspreekt. "Ik wil betrokkener zijn bij de maatschappij. Iedereen kent wel iemand met deze ziekte. Ik hoop zo meer bekendheid voor dit doel te krijgen." De teller staat op dit moment op bijna 500 euro. Roel hoopt dat veel mensen hem de komende week nog zullen sponsoren.



"En ik roep iedereen op om te komen kijken en me aan te moedigen. Het zou leuk zijn als mensen samen een ritje komen maken."

09-10-2021 12:15:28 Mamsie

Hij liever dan ik.

09-10-2021 12:17:42 Emmo

Als ik zou willen bijdragen aan een goed doel dan hoeft wat mij betreft niemand in een achtbaan te zitten (of een ander irrelevant kunstje uit te halen) Het gironummer van dat doel kan ik zó wel vinden.



Een buurjongen, járen geleden, wilde eens meedoen met een zogeheten sponsorloop. Om geld daarvoor in zamelen ging hij de hele buurt langs, zo ook bij mijn moeder. Die zei: "Als ik je wil sponsorren, dan moet je voor mij reclame gaan dragen".

Ik geloof niet dat het joch dat ooit begrepen heeft.



09-10-2021 14:28:39 botte bijl

jouw moeder had heldere ideeën jouw moeder had heldere ideeën

