Zuidpool draagt nog sporen van luchtvervuiling door Maori’s

De Maori’s mogen dan vaak de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland worden genoemd, feit is dat ook zij er nog niet zo lang wonen. Pas in de 13de eeuw kwamen hun voorouders aan bij de Oceanische eilandenarchipel – vermoedelijk waren ze afkomstig uit Polynesië.



De eerste Maori’s waren niet met weinig, blijkt nu uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers, dat deze week in Nature verscheen. De vorsers concluderen dat niet uit archeologische vondsten, maar uit de luchtvervuiling die met de verspreiding van de Maori’s over Nieuw-Zeeland gepaard ging. In boorkernen in ijs op Antarctica troffen de atmosfeerwetenschappers immers roetdeeltjes aan die wijzen op een sterke toename van de uitstoot van deze polluenten vanaf 1300. Vandaag komt roet voornamelijk vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen zoals steenkool, maar ook bij bosbranden wordt het goedje massaal in de lucht geblazen.



Volgens de onderzoekers wijzen de roetsporen op de Zuidpool in de richting van de eerste Maori’s. In het begin van de 14de eeuw moeten die zijn begonnen met het op grote schaal platbranden van bossen in Nieuw-Zeeland. Mede daardoor is vandaag nog maar een kwart van de gezamenlijke oppervlakte van het Noorder- en Zuidereiland bedekt door bos. Voor de Maori’s aankwamen was dat nog 85 procent.



Het afbranden van de Nieuw-Zeelandse bossen zou een piek hebben bereikt in de 16de eeuw, zo valt af te leiden uit de roetsporen in het Antarctische ijs. Daarmee zou een jaarlijkse uitstoot gemoeid zijn geweest van 36.000 ton. Daarmee waren de Maori’s met stip de grootste luchtvervuilers in de regio, in een pre-industriële tijd waarover vaak nog wordt gedacht dat de impact van de mens op de aardatmosfeer toen verwaarloosbaar was. Het onderzoek doet denken aan de vondst van historische loodvervuiling in ijs op Groenland, een erfenis van de metallurgie van de Romeinen.



Het roet van de bosbranden kwam natuurlijk niet alleen op de Zuidpool terecht. Het viel ook neer in de zuidelijke Stille Oceaan en in de Zuidelijke IJszee, waar de polluenten wellicht de algenbloei sterk hebben bevorderd. Zo hadden de Maori’s niet alleen invloed op de samenstelling van de lucht in de wijde omtrek, maar ook op het leven in zee duizenden kilometers ver weg van Nieuw-Zeeland.

Reacties

09-10-2021 11:06:15 Mamsie

Vervuiling van de Zuidpool...... geef de Maori's maar de schuld.

Wat de hedendaagse mensen achterlaten is vele malen erger, schat ik....

09-10-2021 12:14:00 Emmo

Dus ook de mensen die verondersteld werden in harmonie met de natuur te leven konden de boel versmeren.

09-10-2021 12:16:20 Mamsie

@Emmo : We zijn in al die eeuwen niks veranderd hè....

09-10-2021 14:25:46 botte bijl

@Emmo :

wie heeft dat verzonnen van die harmonie met de natuur wie heeft dat verzonnen van die harmonie met de natuur

09-10-2021 15:01:25 Emmo

Naar mijn beste weten is dat ene mijnheer Rousseau geweest.

09-10-2021 15:03:30 De Paus

S Hmm, welk belang hadden die Maori's er nu bij om alle bossen plat te branden? Zoveel landbouwgrond hadden ze helemaal niet nodig. Bovendien waren het jagers en geen landbouwers. Ja, dat van die bosbranden zal dan wel kloppen, maar die kunnen ook op andere wijze ontstaan, door blikseminslag of door vulkaanuitbarstingen. Het is volgens mij iets te gemakkelijk om een volk dat geen geschreven geschiedenis heeft, te beschuldigen van het aansteken van bosbranden.

09-10-2021 15:04:34 botte bijl

@Emmo :

had die verstand van Maori's had die verstand van Maori's

09-10-2021 16:38:45 allone

@Mamsie :

: We zijn in al die eeuwen niks veranderd hè.... Quote @Emmo : We zijn in al die eeuwen niks veranderd hè.... @De Paus :

Hmm, welk belang hadden die Maori's er nu bij om alle bossen plat te branden? Zoveel landbouwgrond hadden ze helemaal niet nodig. Bovendien waren het jagers en geen landbouwers. QuoteHmm, welk belang hadden die Maori's er nu bij om alle bossen plat te branden? Zoveel landbouwgrond hadden ze helemaal niet nodig. Bovendien waren het jagers en geen landbouwers.

Volgens mij waren ze vissers. Maar misschien vonden ze te dichte bossen gewoon onhandig en wilden meer ruimte? Over t klimaat zullen ze zich iig geen zorgen gemaakt hebben. En veel respect voor de natuur, zoals sommige andere 'natuurvolkeren' hadden ze misschien, blijkbaar, niet. zeg maar gerust: al duizenden jaren. Alle oerbossen zijn al heel lang verdwenen. En dat komt echt niet door klimaatverandering.Ze brachten vuur mee. Misschien hadden ze niet de intentie alles af te branden, maar gingen er onzorgvuldig mee om?Volgens mij waren ze vissers. Maar misschien vonden ze te dichte bossen gewoon onhandig en wilden meer ruimte? Over t klimaat zullen ze zich iig geen zorgen gemaakt hebben. En veel respect voor de natuur, zoals sommige andere 'natuurvolkeren' hadden ze misschien, blijkbaar, niet.

09-10-2021 16:41:55 Emmo

@allone :

En dat komt echt niet door klimaatverandering. QuoteEn dat komt echt niet door klimaatverandering.

Tenslotte is klimaatverandering óók van alle tijden Of welTenslotte is klimaatverandering óók van alle tijden

