Fietser ziet in Westeremden benen uit bosjes steken

Hoofdagent Peter Noeken van de basiseenheid Ommelanden Noord van de politie werd woensdagmiddag gealarmeerd door een fietser die in Westeremden twee benen uit de bosjes zag steken.‘Iemand op de fiets ziet twee benen uit de bosjes steken of wij ff willen kijken’, meldde Noeken kort voor 13.30 uur op Twitter.Nog geen tien minuten later bleek het minder spannend dan gevreesd. ‘Ter plaatse (aan de Bredeweg bij Westeremden, red.) bleek het te gaan om benen van een paspop’, twitterde Noeken.‘Meldster op de hoogte gebracht’, sloot de politieman af.