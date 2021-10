Viral video: Vliegtuig zit vast onder brug in India

Het is bepaald geen alledaags gezicht: een passagiersvliegtuig dat vastzit onder een viaduct terwijl de auto's over de snelweg langsrazen. De beelden gingen dan ook viral op social media.



Het gaat om een gesloopt vliegtuig van Air India dat vast kwam te zitten onder een viaduct in Delhi. De vleugels zijn verwijderd, waardoor het toestel makkelijker kon worden vervoerd. Air India laat weten dat het vliegtuig verkocht is en dat de luchtvaartmaatschappij dus niets te maken heeft met het vervoer ervan.





Reacties

08-10-2021 12:23:20 Buick

Erelid

WMRindex: 2.118

OTindex: 628

Wnplts: amsterdam

Ik las dat het vliegtuig een restaurant wordt. Maar niet onder die brug denk ik.

08-10-2021 12:51:10 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 41.637

OTindex: 86.469

Leuk, een paar wielen eronder en dan heb je een autobus.

08-10-2021 13:22:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.111

OTindex: 27.614





OT: Goede planning kan helpen dit soort echecs te voorkomen. @Mamsie : Meeste vliegtuigen staan al op wieltjesOT: Goede planning kan helpen dit soort echecs te voorkomen.

08-10-2021 13:51:48 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.064

OTindex: 3.688

Meten is weten

08-10-2021 16:14:45 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.075

OTindex: 3.172

@Emmo :

: Meeste vliegtuigen staan al op wieltjes



OT: Goede planning kan helpen dit soort echecs te voorkomen. Quote @Mamsie : Meeste vliegtuigen staan al op wieltjesOT: Goede planning kan helpen dit soort echecs te voorkomen.

Kan je die banden ook zacht maken zodat ze verder kunnen of is het vliegtuig daar te zwaar voor?

08-10-2021 16:17:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 53.111

OTindex: 27.614

@omabep : Dat lijkt me voor een zwaar transport niet aan te bevelen. Voor je het weet heb je een aantal klapbanden. Bovendien kan het gevaarte onstabiel worden.

08-10-2021 16:39:19 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.075

OTindex: 3.172

@Emmo : Oké, ik dacht al een beetje in die richting, maar zeker wist ik het niet, jij hebt meer verstand van stabiliteit in zwaar vervoer.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: