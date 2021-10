Deze gewoonte moet je snel afleren als je een date wil op Tinder

De keuze is reuze op Tinder dus waar selecteer je op als je een date zoekt? Niet alleen op lange blonde lokken of een knap gezicht. Jongeren vinden het minstens even belangrijk dat je goed kan spellen.



Twee derde van de meisjes en de helft van de jongens noemt spelfouten een grote afknapper, blijkt uit onderzoek van NRC en De Standaard. Ze onderzochten hoe het gesteld is met de taalkennis van Belgische en Nederlandse jongeren tussen de 18 en 29 jaar. Gek genoeg spellen veel jongeren slecht. Dat geven ze ook zelf toe.



Maar als het op daten aankomt zijn ze wel erg streng voor de ander. Vooral oudere jongeren vinden spelfouten onaantrekkelijk in een datingprofiel. En meisjes vinden het dus erger dan jongens. Niet gek, aangezien meisjes ook minder spelfouten máken dan jongens, maar niet omdat ze beter kunnen spellen.



“Meisjes zijn ‘sensitiever’ voor de spellingnorm”, zegt sociolinguïste Reinhild Vandekerckhove van de Universiteit Antwerpen in De Standaard. “Ze zijn gevoeliger voor de mogelijke stigmatisering die met foute spelling gepaard kan gaan.”



Dus lees je datingprofiel nog maar eens goed na, als je een leuke match wil vinden.

Reacties

08-10-2021 16:11:51 Emmo

Als oudere jongere (citaat van Koot en Bie) moet ik zeggen dat ook ik prijs stel op een correcte spelling. Al laat ikzelf ook wel eens een steekje vallen.

08-10-2021 16:33:54 omabep

@Emmo : Precies, soms lees ik eroverheen en soms ben ik er ook schuldig aan. Niemand is perfect.

08-10-2021 16:40:07 Grouse

Maar iedereen leert toch spellen op de basisschool?

Het lezen van een krant en boeken kan ook bijdragen aan een correcte spelling. Je ziet immers constant hoe het moet.

Feestboek is een minder geschikt medium.

Maar as hun me broer leukerder vinden als mijn, dan is er iets mis @Emmo : Ik zit dan niet op Tinder, ik heb daar niets te zoeken, maar ook ik hecht aan een correct taalgebruik. Een typfout hier en daar is geen ramp. Dat overkomt eenieder weleens.Maar iedereen leert toch spellen op de basisschool?Het lezen van een krant en boeken kan ook bijdragen aan een correcte spelling. Je ziet immers constant hoe het moet.Feestboek is een minder geschikt medium.Maar as hun me broer leukerder vinden als mijn, dan is er iets mis

08-10-2021 16:51:14 Emmo

@Grouse :

Maar iedereen leert toch spellen op de basisschool? QuoteMaar iedereen leert toch spellen op de basisschool?



Het lezen van een krant en boeken kan ook bijdragen aan een correcte spelling. Je ziet immers constant hoe het moet. Gezien de spelfoutjes die zo af en toe optreden begin ik mij ook hier af te vragen of het lezen van, vooral kranten, de mensen op het rechte pad helpt.



Laatste edit 08-10-2021 16:51 Als ik de vaardigheden op dat gebied van de lieve jeugd zo af en toe zie bekruipt mij een zekere mate van twijfel.Gezien de spelfoutjes die zo af en toe optreden begin ik mij ook hier af te vragen of het lezen van, vooral kranten, de mensen op het rechte pad helpt.

08-10-2021 17:11:52 Linden

Het is welbekend dat de kinderen op scholen steeds minder goed zijn op taalgebied. Daarnaast moeten we vandaag de dag ook het Nederlands verbasteren met van alles en nog wat, wat ook niet helpt.



Ik las, volgens mij hier, dat middelbare (Havo) scholieren tijdens een examen niet wisten hoeveel tijd ze overhadden, want er hing enkel een analoge klok in de gymzaal. Daar sloeg ik stijl achterover van en mijn toupet viel als een baksteen van mijn hoofd. En dan te bedenken dat ik niet eens een toupet draag!!

08-10-2021 17:13:46 Emmo

@Linden :

Daar sloeg ik stijl achterover van en mijn toupet viel als een baksteen van mijn hoofd. QuoteDaar sloeg ik stijl achterover van en mijn toupet viel als een baksteen van mijn hoofd. Een geluk bij een ongeluk dat je toupet niet als een baksteen óp je hoofd viel

08-10-2021 17:44:17 Buick

@Linden ,loop je dan normaal met een baksteen op je hoofd ?

