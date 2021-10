Dystopisch: in Singapore patrouilleren robots door de straten

Singapore voert een ietwat duister experiment uit met robots die door de straten patrouilleren en mensen aanspreken als ze 'sociaal onwenselijk gedrag' vertonen. Er is ophef in het land over de zoveelste schending van de privacy.



Er hangen 90.000 beveiligingscamera's in Singapore op een bevolking van 5,5 miljoen mensen. Dat aantal moet verdubbeld zijn tegen 2030. Ook komt er mogelijk gezichtsherkenningstechnologie op lantaarnpalen. De robots die patrouilleren op straat vormen de nieuwste methode om de bevolking in de gaten te houden.



De autoriteiten hebben al langer de visie van een hyperefficiƫnte, tech-gedreven, 'smart' staat. maar activisten zeggen dat daarvoor veel privacy wordt opgeofferd en mensen weinig zeggenschap hebben over wat er met hun data gebeurt.



De twee robots, die nu bij wijze van experiment rondlopen, hebben zeven camera's en waarschuwen mensen als ze bijvoorbeeld roken waar het niet is toegestaan, hun fiets fout parkeren of niet genoeg afstand houden in verband met corona.



Onlangs stopte een robot voor een groep ouderen die een schaakwedstrijd keken. Hij schreeuwde toen: "Houd alsjeblieft een meter afstand en houd het bij maximaal vijf personen per groep." Een camera bovenop de machine draaide richting de ouderen. "Het deed me aan Robocop denken," reageert Frannie Teo, die de robot tegenkwam in het winkelscentrum, tegen The Guardian. "Het komt op mij over als een dystopische wereld vol robots."



Digitale rechtenactivist Lee Yi Ting reageert ook kritisch: "Het draagt allemaal bij aan het gevoel van mensen dat ze moeten uitkijken met wat ze zeggen of doen in Singapore."

Reacties

08-10-2021 14:38:35 Emmo

Het zal mij benieuwen wanneer één of andere onverlaat de kop van die robot afschroeft.

08-10-2021 14:45:37 Mamsie

Quote:

Ook komt er mogelijk gezichtsherkenningstechnologie op lantaarnpalen.



Nou, dan laat ik mijn mondkapje nog maar even zitten! Nou, dan laat ik mijn mondkapje nog maar even zitten!

08-10-2021 14:51:16 Emmo

@Mamsie : Na verloop van tijd zullen die lantaarnpalen omvallen vanwege alle overbodige zooi die er aan vast geknoopt wordt: Stopcontacten voor elektrieke auto's, camera's voor gezichtsherkenning, antennes voor de 5G of de 6G, en wat ze verder niet kunnen verzinnen.

08-10-2021 15:26:25 DrZiggy

S Quote:

Onlangs stopte een robot voor een grooep ouderen die een schaakwedstrijd keken. Hij schreeuwde toen: "Houd alsjeblieft een meter afstand en houd het bij maximaal vijf personen per groep."



Mooi voorbeeld ook. De ouderen doen iets tegen de regels, terwijl die regels voor 99% alleen bestaan om hun te beschermen.



Maar toch is het zielig want "ouderen" die aangesproken worden.



Laatste edit 08-10-2021 15:26 Mooi voorbeeld ook. De ouderen doen iets tegen de regels, terwijl die regels voor 99% alleen bestaan om hun te beschermen.Maar toch is het zielig want "ouderen" die aangesproken worden.

08-10-2021 16:30:03 omabep

Het wachten is op iemand die met ijzerdraadjes en sushi of andere plaatjes eraan voor de camera's gaan hangen, zodat ze een tijd niet gevolgd kunnen worden en heeft de autoriteit iets te doen.



Persoonlijk vind ik het te ver gaan, er hangen al camera's waarom dan nog mensen tegen je in het harnas jagen door er robots op af te sturen?

