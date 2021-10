Slechts 127 vrachtwagenchauffeurs willen naar Engeland (er zijn er 90.000 nodig)

Slechts 127 buitenlandse chauffeurs gaan in op het aanbod van een tijdelijk visum om de brandstoftekorten op te lossen in het Verenigd Koninkrijk. Dat zei Boris Johnson tegen BBC Breakfast vanochtend.



Het was wat veel Britten over de streep trok om voor de Brexit te stemmen: de Oost-Europese arbeidsmigranten zouden kunnen worden geweerd, zodat ze niet langer de banen van 'gewone Britten inpikken'. Maar die 'gewone Britten' staan duidelijk niet te springen om het slecht betaalde zware werk uit te voeren.



De Britse overheid bood per direct 300 visa aan voor buitenlandse tankchauffeurs om tot eind maart brandstof rond te brengen. Er reageerden slechts 127 mensen. Premier Boris Johnson noemde het een 'fascinerende illustratie van het probleem'.



Johnson biedt nog eens 4700 tijdelijke visa aan voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die voedingsmiddelen moeten leveren. Het is onduidelijk of daar meer interesse voor is.



Volgens de Britse premier zou het rondbrengen van eten en brandstof 'een geweldige baan' moeten zijn, maar 'er is te weinig geïnvesteerd in faciliteiten en loonvoorwaarden', klinkt het met veel gevoel voor understatement.



Johnson ontkent dat de leveringsproblemen met de Brexit te maken hebben. "Het bevoorradingsprobleem is een gevolg van het economisch herstel," zegt hij. Andere delen van de wereld zouden er ook last van hebben.



Volgens schattingen komt het Verenigd Koninkrijk zo'n 90.000 vrachtwagenchauffeurs tekort. Experts noemen een vergrijzende bevolking, de nasleep van de coronapandemie en de Brexit als oorzaken.

08-10-2021 10:22:04 Emmo

Hm, als die chauffeurs van zodanig vitaal belang zijn, dan lijkt het mij zaak om de beloning voor dat werk daaraan aan te passen. Na verloop van tijd zal het probleem zich dan vanzelf oplossen.

08-10-2021 10:48:14 Buick

Dan ook geen eten en brandstof.

De Engelsen waren een beetje dom. Geen buitenlanders in Engeland.Dan ook geen eten en brandstof.De Engelsen waren een beetje dom.

08-10-2021 11:10:18 omabep

Maar ik begrijp waarom de Britten dit zelf niet willen doen.

Dan maar verplichten aan diegene die een groot rijbewijs hebben en steun trekken. Participatie wordt het hier genoemd.



Nu komen de ongewensten misschien toch binnen en wie weet blijven ze er nog wonen en dan is er weer een woningen tekort. En zo is het een cirkeltje weer rond. Tijdelijke visums geven geen zekerheden om de chauffeurs ook in je land te laten wonen en werken. M.a.w. om ze vast te houden zodat de distributie gewaarborgd blijft, de lonen kunnen langzaam aangepast worden.Maar ik begrijp waarom de Britten dit zelf niet willen doen.Dan maar verplichten aan diegene die een groot rijbewijs hebben en steun trekken. Participatie wordt het hier genoemd.Nu komen de ongewensten misschien toch binnen en wie weet blijven ze er nog wonen en dan is er weer een woningen tekort. En zo is het een cirkeltje weer rond.

