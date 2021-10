Opname op intensive care: te strakke korte spijkerbroek vrouw zorgt voor bloedvergiftiging

Een 25-jarige vrouw moest in het ziekenhuis worden opgenomen omdat ze urenlang een veel te strakke jeanshort droeg.



De Amerikaanse had de broek aan tijdens één van de eerste dates met haar vriend.



De jongedame begon zich de dag na de date ziek te voelen. Twee dagen later werd ze met een bacteriële infectie op de intensive care opgenomen.



Het materiaal schuurde urenlang aan haar huid wat zorgde voor cellulitis en bloedvergiftiging. Artsen overwogen het ontstoken deel van haar bil af te snijden.



Ze herstelde echter dankzij het gebruik van antibioticum.



Ondanks alles vertelde de dame nog steeds samen te zijn met haar vriend.

