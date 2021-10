Vrouw beschuldigt Lamborghini-bestuurder van aanrijding, maar beelden spreken haar keihard tegen

Op beelden is te zien hoe een Amerikaanse vrouw inrijdt op een Lamborghini, maar ze probeert eronderuit te komen door de feiten te verdraaien. Jammer genoeg voor haar filmde een beveiligingscamera alles.De feiten speelden zich onlangs af in de Amerikaanse staat Florida. Een vrouw botste daar met haar auto op een Lamborghini. De vrouw beweert echter dat de bestuurder van de Lamborghini inreed op haar. «Je hebt mijn auto geraakt. Wat is er zo grappig? Dat is een nieuwe wagen», zegt ze tegen hem. «Zo werkt het niet als je iemand langs achter hebt aangereden», antwoordt de man. «Ik ga de politie erbij halen omdat jij beweert dat ik je aangereden heb», klinkt het.De bestuurder van de Lamborghini mag van geluk spreken dat het ongeval gefilmd werd door een beveiligingscamera van het tankstation ernaast. Op die manier kan hij de politie zwart op wit duidelijk maken dat niet hij, maar zij in fout was.